美「知台派」博明傳升任白宮副國安顧問　曾挺李明哲案捍衛人權

▲白宮國安會資深官員博明，可能任職副國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國政府兩名高級官員20日表示，白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）預計將就任副國安顧問；白宮沒有立刻回應媒體提問。博明曾任《路透社》、《華爾街日報》記者，精通中文，是美政府「知台派」官員，回到十多年前，他當時調查一起商業貪腐案件時遭中國國家安全人員毆打，對中立場鮮明。

川普18日透過推特宣布，任命國務院人質事務特使歐布萊恩（Robert O’Brien）為國安顧問，替換鷹派的波頓（John Bolton）。《路透社》援引兩名政府官員說法指出，博明預計幾天內成為副國安顧問；政府最快20日宣布。

報導指出，博明過去除了有記者身分，也曾是美國海軍陸戰隊成員，自從川普2017年1月上任以來，他負責協助制定中國、北韓相關政策；在安排川金會方面，他發揮關鍵作用。

博明擁有麻薩諸塞大學（University of Massachusetts）中國研究學位，精通中文，1998到2001年期間於《路透社》擔任記者，隨後加入《華爾街日報》。2005年，他參加海軍陸戰隊，成為軍事情報員，並在伊拉克、阿富汗服役。

在阿富汗時，博明曾與2017年短暫擔任川普國安顧問的佛林（Michael Flynn）合作，共同撰寫改善在紛爭中收集情報的報告。

《紐約時報》報導，曾與博明交談過的中國問題專家認為，他抱持著鷹派看法。據了解，博明擔任記者時就顯現企圖心，當時他被要求調查一名中國部長與美國高通公司負責人之間的會議，他靠著流利中文說服中國官員說出實情，寫下獨家新聞，不過，他也因為堅持報導而曾被中國國安人員毆打。

回到2017年，台灣非政府組織工作者李明哲在中國失聯，妻子李凈瑜前往美國尋求川普政府協助。博明當時表示，美國的基本價值觀就是人權，李明哲案可見中國犯下錯誤。

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