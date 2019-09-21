　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美「知台派」博明傳升任白宮副國安顧問　曾挺李明哲案捍衛人權

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白宮國安會資深官員博明（Matt Pottinger），可能任職副國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安會資深官員博明，可能任職副國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國政府兩名高級官員20日表示，白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）預計將就任副國安顧問；白宮沒有立刻回應媒體提問。博明曾任《路透社》、《華爾街日報》記者，精通中文，是美政府「知台派」官員，回到十多年前，他當時調查一起商業貪腐案件時遭中國國家安全人員毆打，對中立場鮮明。

川普18日透過推特宣布，任命國務院人質事務特使歐布萊恩（Robert O’Brien）為國安顧問，替換鷹派的波頓（John Bolton）。《路透社》援引兩名政府官員說法指出，博明預計幾天內成為副國安顧問；政府最快20日宣布。

報導指出，博明過去除了有記者身分，也曾是美國海軍陸戰隊成員，自從川普2017年1月上任以來，他負責協助制定中國、北韓相關政策；在安排川金會方面，他發揮關鍵作用。

博明擁有麻薩諸塞大學（University of Massachusetts）中國研究學位，精通中文，1998到2001年期間於《路透社》擔任記者，隨後加入《華爾街日報》。2005年，他參加海軍陸戰隊，成為軍事情報員，並在伊拉克、阿富汗服役。

在阿富汗時，博明曾與2017年短暫擔任川普國安顧問的佛林（Michael Flynn）合作，共同撰寫改善在紛爭中收集情報的報告。

《紐約時報》報導，曾與博明交談過的中國問題專家認為，他抱持著鷹派看法。據了解，博明擔任記者時就顯現企圖心，當時他被要求調查一名中國部長與美國高通公司負責人之間的會議，他靠著流利中文說服中國官員說出實情，寫下獨家新聞，不過，他也因為堅持報導而曾被中國國安人員毆打。

回到2017年，台灣非政府組織工作者李明哲在中國失聯，妻子李凈瑜前往美國尋求川普政府協助。博明當時表示，美國的基本價值觀就是人權，李明哲案可見中國犯下錯誤。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／員林追撞事故10傷！2駕駛意識不清　路人雙腿撞斷
史明出身士林望族　「刺殺蔣介石」逃亡日本經商賺5億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5天斷2邦交國！台吉斷交「躍上到國際大新聞」　包道格：中國在傷害台灣人

沖繩進入塔巴颱風暴風圈！九州大雨恐破300毫米　千葉仍4500戶停電

沙國油廠遭攻擊！川普批准增加美軍部署中東「情況惡化再加派」

美「知台派」博明傳升任白宮副國安顧問　曾挺李明哲案捍衛人權

好過節了！美再釋出437項「中國商品免加關稅清單」　聖誕用品大開放

美遊覽車車禍4死26傷「疑為上海團」！駐外單位：暫無台灣旅客

中國一周搶台灣2友邦！美國務院「深感失望」：研擬各種因應選項

美國遊覽車車禍4死26傷「乘客全講中文」！警：來自台灣或中國

全美肺病患者逾530人！沃爾瑪宣布「停售電子煙」、電視台停廣告

醫院外汽車炸彈爆炸...攀升至39死140傷！阿富汗1周91人亡

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

5天斷2邦交國！台吉斷交「躍上到國際大新聞」　包道格：中國在傷害台灣人

沖繩進入塔巴颱風暴風圈！九州大雨恐破300毫米　千葉仍4500戶停電

沙國油廠遭攻擊！川普批准增加美軍部署中東「情況惡化再加派」

美「知台派」博明傳升任白宮副國安顧問　曾挺李明哲案捍衛人權

好過節了！美再釋出437項「中國商品免加關稅清單」　聖誕用品大開放

美遊覽車車禍4死26傷「疑為上海團」！駐外單位：暫無台灣旅客

中國一周搶台灣2友邦！美國務院「深感失望」：研擬各種因應選項

美國遊覽車車禍4死26傷「乘客全講中文」！警：來自台灣或中國

全美肺病患者逾530人！沃爾瑪宣布「停售電子煙」、電視台停廣告

醫院外汽車炸彈爆炸...攀升至39死140傷！阿富汗1周91人亡

火山孝子愛上「62歲媽」3個月榨乾150萬秒分手　淚問：如何挽回愛

喵星人太美味...狗狗舔10秒後「整顆頭吃掉」　網驚：露出本性了

心理健康嘛蓋要緊喔！　安南醫院辦「心理健康月」活動

阿庫納第41轟助拳　勇士背靠背國聯東區封王！　

保鮮食物靠寶特瓶＋夾鏈袋？專家教你簡易真空包DIY

住戶想買社區停車位「產權霧煞煞」　2點決定能否單獨買賣：符合主建物登記

姊姊炸雞店前癲癇發作...善心女出手扶一把　家屬曝後續尋人：想好好謝謝妳

「明廳暗房」決定賣相？居家風水非迷信　科學角度解釋得通

擺脫女性朋友尿失禁困擾　中醫嘛A通喔！

「20年神車大改比Gogoro快很多很多」　千人見證蓋樓：連警車都追不到

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

護士狂玩手機　病人上吊還不知

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

「你不是真正的爸」！9歲童一句..

猶他州遊覽車車禍！4死26傷

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆..

實測iPhone 11 Pro..

沃爾瑪宣布　全面停售電子煙

看過來！尼斯湖水怪「本尊」曝光

影／他威脅要「炸橋」　見裝甲車..

18歲屁妹炫AK-47　嗆回母..

25歲牙痛女變「藍血人」　止痛..

日澳2019武士道守護者軍演　..

81歲婦「裝布袋拖2天」　把摯..

紐約市長白思豪：退出總統競選

更多熱門

相關新聞

美遊覽車車禍釀4死！暫無台灣旅客

美國猶他州布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）附近發生遊覽車嚴重車禍，車上共載有30名乘客，目前已知至少有4人死亡，12到15人重傷，大約10人輕傷。先前當地媒體報導，車上的乘客講中文，台駐外單位初步確認，暫無台灣旅客。

猶他州遊覽車車禍！4死26傷

沃爾瑪宣布　全面停售電子煙

川普：2020大選前無需達成貿易協議

紐約市長白思豪：退出總統競選

關鍵字：

博明白宮北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

使用iPhone手機6大壞習慣

護士狂玩手機　病人上吊還不知

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回來

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

具惠善出院了！刪光安宰賢外遇文　韓網看到發文罵翻

女友被兄弟摸屁股！他一拳打死對方

「你不是真正的爸」！9歲童一句話...繼父爆氣勒斃

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面