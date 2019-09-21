19歲小哥抽2年電子煙　咳出「咖啡綠嘔吐物」肺部X光片…竟像硬肥油培根！

▲19歲小哥吸2年電子煙，肺部變成肥培根。（圖／翻攝自當事人家人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

就在美國陸續立法禁止電子煙的使用後，美國賓夕法尼州又傳出一名19歲的男子梅奧（Anthony Mayo）因為抽了電子煙長達兩年，開始出現咳嗽不止、吐出異物的情況，原本以為是氣管炎，沒想到服藥無效後，送到大醫院檢查才驚覺「整片肺已經變成硬化的肥油培根」狀態。

根據英國《每日郵報》報導，梅奧與女友過去愛上吸電子煙，上週突然出現疑似感冒的徵兆，不斷的咳嗽、呼吸困難、臉色蒼白、噁心，一開始到小診所就醫時，醫師認為應該只是氣管炎，於是開了一般的抗生素後返家休息，但隔天卻又出現吐出「褐色」嘔吐物的狀況。

▲家人相當不捨，希望梅奧可以復原。

梅奧的家人驚覺情況不對，立即將他送往當地的大醫院檢查，醫療團隊經過超音波與X光片的觀察，發現梅奧的肺部有著嚴重凝固的菸油。醫師表示，「他的肺現在就跟一個60歲的老人、每天抽兩包菸的肺一樣。」在X光片中可以看到，梅奧兩片肺出現大面積的白色狀態，也就是電子菸內的油凝固在肺部。

梅奧的醫生用「像堅硬的肥油培根」來形容梅奧的肺部，並表示，不確定是否有痊癒的把握，因為他的肺部含氧量為36％，但一般而言低於90％都是危險的。據悉梅奧在抽電子煙的時間裡，喜歡變化各種口味，有時還會加入些許大麻成分的東西，但目前檢查顯示，與口味無關，而是跟「菸油堆積」較有關連。

當地醫療官員證實，目前已經有8位民眾因為電子煙而受到嚴重的健康傷害。梅奧目前仍在加護病房內接受輸氧，他的家人也在募資平台上希望可以為梅奧的醫療費用募得一些補助。

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