秋天不吶喊音樂節戀愛主題拉序幕　21日晚「失戀」做主題

▲秋天不吶喊音樂節20日晚以「戀愛」主題於墾丁大灣遊憩區甜蜜開唱，今21日萬芳等藝人接續登場。 （圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

秋天不吶喊音樂節20日晚以「戀愛」主題於墾丁大灣遊憩區甜蜜開唱，晚會由楊丞琳、白安、吳汶芳等歌手輪番演唱多首甜蜜情歌。今21日萬芳等藝人接續登場。

▲楊丞琳登台。

秋天不吶喊音樂節透過「戀愛」主題歌曲的演出，搭配粉紅螢光棒及泡泡機，讓整個會場充滿「戀愛」氛圍，讓單身的民眾大呼好想談戀愛！尤其剛被報導領證結婚的楊丞琳，婚後首場音樂演出就在墾丁唱情歌，恰巧符合甜蜜的「戀愛」主題。

另現場也和民眾大玩「愛」的小互動遊戲，只要參與活動熱吻的情侶，就可以獲得主辦單位準備的巧克力，讓大家有得聽又有得拿。

今21日將以失戀為主題，邀請艾怡良、小球、江美琪、萬芳等藝人，期望透過用他們的音樂與歌聲得到療癒以及再次為愛出發的勇氣，主辦單位加碼邀請新加坡藝人孫文海到場表演，將帶領「伍喆癲」樂團到場表演。

屏東縣政府表示，「秋天不吶喊音樂節」是在墾丁音樂性活動的新嘗試！期望透過不同以往的主題，營造氛圍，讓大家感受到墾丁不再是以往印象中的電音、搖滾、泡泡趴。墾丁其實也可以很文青、很浪漫，更期盼能打造屬於屏南地區的音樂品牌活動。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」