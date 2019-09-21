狠哥「佛地魔式狂摔iPhone11 Pro＋iPhone11 Pro Max」測試結果…蘋果公司哭了！

▲國外網紅測試iPhone11 Pro、Pro Max耐摔程度。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

每年備受矚目的蘋果（Apple）新機20日在台灣發行，不少果粉漏夜排隊、下班後狂奔領貨，面對新來的手機拆封時總是特別小心翼翼，深怕被蓋為玻璃的手機，禁不起一摔就變成「蜘蛛網」。國外網紅同樣於20日當天，立即開箱測試iPhone11 Pro和iPhone11 Pro Max的耐摔程度，沒想到結果相當驚人。

Youtube頻道「EverythingApplePro」開箱了兩款高價的新款蘋果手機iPhone11 Pro、iPhone11 Pro Max夜幕綠，並且測試其耐摔程度，主要原因是希望可以創造出真正保護消費者手機的保護殼，然而測試過程與結果，反而讓許多觀眾相當震驚。過去蘋果手機改為玻璃面板，傳出多起「不耐摔」的新聞，尤其若從手機四個邊角敲擊到，後果絕對令人心碎。然而影片中的主持人就大膽測試將從兩款手機的四邊角與正面、側面，腰際、站在梯子上往下摔。

▲站在梯子的高度上摔下，結果驚人。

主持人從腰際部位開始作測試時，兩款手機除了落地的擦傷之外，幾乎毫髮無傷，讓他相當震驚「蘋果這次果然是有備而來！」接著當主持人站在約1公尺高的梯子上做重摔測試時，同樣以四個角落地的方式大力摔下，兩款手機仍沒有破碎；直到以背面、正面的方式直接落地，iPhone11 Pro的玻璃背板材整片裂成網狀；iPhone11 Pro Max則是因為正面朝下，面板碎裂。

實驗結果讓主持人驚呼，這次的iPhone11材料果然沒有讓人失望，可以說是有史以來「最耐摔的玻璃」。根據蘋果官網所提供的資訊，iPhone11 Pro與iPhone11 Pro Max採用無砷的顯示器玻璃、無汞顯示器可回收不銹鋼等精密、環保材料製成。

▲達到一定的高度正面摔下，碎成網狀。

影片上傳單日就有50多萬次瀏覽，不少網友直呼「手機到測試者手上真的只有可憐」、「雖然這樣的測試看的很心疼，但又可以當作參考」、「蘋果看到真的會很想哭」、「恭喜蘋果通過民間測試！」、「賣這麼貴當然需要好材料」。

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