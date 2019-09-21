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5天斷2邦交國！台吉斷交「躍上到國際大新聞」　包道格：中國在傷害台灣人

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▲11邦交國在聯合國大會開幕上遞交支持信。（圖／翻攝自台灣駐紐約辦事處臉書）

▲11邦交國日前在聯合國大會開幕上遞交支持信，隔天卻傳出再斷邦交國吉里巴斯。（圖／翻攝自台灣駐紐約辦事處臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣一周斷2邦交國，引發國際關注。《華盛頓郵報》20日報導台灣與吉里巴斯斷交，針對美、澳如今的南太政策幾乎已經無效。華府智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）擔任研究副會長的包道格（Douglas Paal）更表示，中國認為逼迫台灣邦交國斷交，可以有助於國民黨、損傷民進黨，實際上卻無法帶來這樣的結果，反而只是讓台灣人更加分裂受傷。

綜合外媒報導，5天內台灣連斷2邦交國索羅門群島與吉里巴斯，就連前美國在台協會辦事處處長、華府智庫卡內基國際和平基金會研究副會長包道格都出面表示，對台灣而言是少了邦交國，但對美國與澳洲則是顯示南太政策的失敗；中國逼迫台灣邦交國與台斷交，是施壓的一種手段，但作法其實已經錯誤。

▲▼吉里巴斯前總統湯安諾（Anote Tong）。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉里巴斯前總統湯安諾（Anote Tong）。（圖／達志影像／美聯社）

據悉《華盛頓郵報》指出，中國削弱台灣外交的時機與方式，顯然就是在替明年台灣大選前作準備，甚至就是孤立民進黨、蔡英文政府的舉動，自民進黨執政以來，中方就多次以金錢、國際影響力的方式施壓台灣及台灣的邦交國，除了索羅門、吉爾巴斯之外，之前的薩爾瓦多、巴拿馬、聖多美普林斯比、多明尼加共和國、布吉納法索也都是受到中國金援的誘惑。

面對現今美國越來越明顯挺台，切斷台灣邦交國成為中國發洩怒氣的手段之一。包道格指出，中國的想法相當不正確，認為這樣可以協助國民黨來傷害民進黨，但台灣人不見得會如此解得，反而是傷害了所有的台灣人。

此外，多名白宮官員也透過推特表示，絕對支持台灣關係法。聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）就在推文上發文，認為面對中國的野心，美國就該支持台灣。參議院外交委員會共和黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）則提到，中國以掠奪性的方式將台灣排除在國際之外、斷其邦交國，是非常令人震驚的做法。

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