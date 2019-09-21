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好過節了！美再釋出437項「中國商品免加關稅清單」　聖誕用品大開放

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▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

▲美國再釋出437項關稅豁免清單。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

就在外界對於中美貿戰漸漸抱持悲觀的態度，中美雙方20日在華盛頓展開副部長會議，美國再度釋出善意，美國貿易代表署將再公布新一波關稅排除名單，預計將有437項中國商品暫時豁免關稅，其中包括即將到了的「聖誕節」用品。

綜合外媒報導，美方自去年12月以來，已經公布8批關稅排除名單，這次將依公布3批，其中也包括美國人每一年最期待的聖誕節布置用品。此次豁免關稅的清單中，主要以儀器設備為主，其次為有機合成材料、日用品、化學製品、紡織品、機電設備、化工製品、鋼鐵製品等。437項豁免加徵關稅商品中，310項為醫療、光學、起種設備，89項為塑料館、鐵、鋼製用品、鍍鋅鋼管、LED燈、照明裝置、木地板等。

根據美國調查數據顯示，美國80％的進口燈飾採購都會在8～10月間，中國就佔了85％，顯示幾乎美國人所用的燈具幾乎都來自中國。產業人士也表示，這次的清單對中國出口企業利多，尤其將碰上即將到來的聖誕節。

然而更令外界重燃期盼的是，原本已經陷入僵局的貿易戰，隨著上百項產品再度豁免關稅，可能將出現另一個契機。美官方則表示，這份清單並非是美國退讓，而是要讓被貿易戰波及的供應商有緩解之道。

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