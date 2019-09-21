韓國瑜21日屏東請益產業之旅　屏東韓家軍貪食蛇隊伍迎接

▲韓國瑜21日屏東請益產業之旅，屏東韓家軍20日晚聚會，決定以貪食蛇隊伍迎接，帶動屏東選情 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2020年總統參選人韓國瑜於今天下午到屏東縣進行地方拜會請益行程；屏東韓家軍昨20日晚在屏東市和樂餐廳舉辦國旗趴嗨翻天活動，有近千人參與，韓國瑜五虎將之一的杏仁哥也趕來參與，會中決定今天以貪食蛇車隊方式，迎接韓市長到來，帶動屏東選情。

▲▼屏東韓家軍和樂餐廳聚會。

昨晚的聚會，出席韓家軍都穿國旗裝，與會人士包括前立委王進士、屏北立委參選人葉壽山、屏東市長林恊松、屏東市代會主席蕭國亮、市代方華雄、議員黃明賢、議員李世淦、萬丹鄉代洪宗麒、國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝等人。活動主持人由屏東韓家軍召集人王豪餘與屏東縣林姓宗親會副理事長林育先聯合主持。

▲▼杏仁哥（左）林育先合影；屏東韓家軍。

會中除與會人士致詞外，也安排愛國快閃舞表演、庶民開講、愛國歌曲歡唱，場面十分熱鬧；而今21日韓國瑜市長將造訪屏東，韓家軍已準備就緒，將以貪食蛇車隊，迎接韓市長到來，帶動屏東選情。

▲▼韓家軍。

屏東韓家軍召集人王豪餘在會中特別介紹籌組韓家軍的過程，與在這段時間，募集數面看板的心路歷程與感動，屏東韓家軍目前以line群組運作，人數已突破千人，更重要的是群組相當有紀律，完全談正事，目標只有一個，就是全力挺韓！

屏東縣林姓宗親會副理事長、也是國民黨屏東縣黨部前書記長林育先表示，對於獲邀擔任活動主持人，感到十分榮幸，屏東韓家軍的凝聚力與行動力，非常的強，更重要的是這股庶民的力量，正持續增強中，大家目標只有一個，就是下架民進黨，總統選庶民，庶民選總統，將韓國瑜送進總統府，一起捍衛中華民國！

►我沒有遲到，是時間遲到了！