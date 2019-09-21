沙國油廠遭攻擊！川普批准增加美軍部署中東「情況惡化再加派」

▲沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

沙國在上周發生石油設施遭到攻擊的事件後，美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）在20日表示，將會在沙烏地阿拉伯以及阿拉伯聯合大公國等中東國家，增派美軍部隊以及飛彈、空中防禦系統。外媒分析，此舉可能繼續激怒伊朗。

國防部指出，軍隊部分將會部署適當數量，並非增加幾千人，本質上是屬於「防禦性」。埃斯柏在記者會上指出，「因應沙國的要求，總統已經批准部署美國軍隊，主要集中在防空以及導彈防禦方面」、「我們正在努力加速向沙國及UAE運送武裝設備，以加強他們自身的防禦能力」。

埃斯柏重申，美國不希望與伊朗發生衝突，伊朗當局應盡快重回外交溝通管道，如果情況再惡化，美方還會再做更多部署行動。

沙烏地的石油設施遇到攻擊，震驚全球，造成油價市場浮動，另外，也暴露了沙國防空系統的缺陷。路透社分析，國防部的最新宣布似乎等於美國不打算對伊朗進行立即性的報復行動。

但是，美國對中東增兵的舉動仍可能激怒伊朗，該國先前就表示，對美國派遣部隊一事感到擔憂，並且否認攻擊沙烏地石油設施，或是今年稍早在荷莫茲海峽的油輪。

川普20日稍早表示，他認為軍事的牽制已經展現出了力量，並堅持對德黑蘭繼續新一輪的經濟制裁，「這是我所能做到最簡單的事了」。

葉門叛軍青年運動（Huthi）宣稱犯下此次沙國石油設施攻擊事件，該組織背後有伊朗支持，美國和沙國也將幕後主使指向伊朗。

▼葉門叛軍「青年運動」宣稱攻擊沙國石油設施。（圖／路透）



