史明一生宛如「台版漫威宇宙」！出身士林望族　「刺殺蔣介石」逃亡日本經商賺5億

▲台獨之父史明。（資料照／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

「台獨之父」史明20日晚間11點09分病逝台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。二戰期間，史明認為蔣介石殖民台灣，開始私下進行獨立運動，計劃刺殺蔣，但因消息走漏、行動失敗流亡日本。史明流亡日本期間，經商開攤販餐館賺了5億日幣，並把賺來的錢又都投入培訓和資助前往日本的臺灣民主運動人士。

史明本名「施朝暉」，1918年11月9日出生台北士林的施家望族，當時正處於日本殖民統治，讓史明從小就產生反抗意識；早年他為了讓台灣脫離惡劣環境，到日本早稻田大學的政治經濟學部留學，他受到校內風氣認同馬克思主義，曾經擔任過共產黨地下情報員，但最後因為認為共產黨本質虛偽，決定離開。

史明逃亡回到台灣，他集結30多名不滿二二八事件的倖存者，組成「臺灣獨立革命武裝隊」，決心暗殺蔣介石。但最後消息走漏。導致他被迫逃亡日本。霧峰林家後代、賽車手林帛亨在臉書發文指出，史明流亡日本後，靠著經商賺進5億日幣，並把這些錢資助前往日本的台灣民主運動人士。

後來隨著台灣解嚴，史明改採取啟蒙、覺悟、自決、行動」的軟性革命策略，將臺灣民眾的思想啟蒙列為最重要的目標，並啟動街頭獨立運動。林帛亨說「後來雖然他不承認中華民國政權，但2004年還是辦了中華民國身分證跑去投票了。」

林帛亨文中表示，台灣台灣歷史重要的歷史著作雖很多，但其中有兩部巨作，一份是由連戰的祖父「連橫」所撰寫的《臺灣通史》，一份就是「史明」所撰的《臺灣人四百年史》。「這些都是臺灣版漫威宇宙的故事」。