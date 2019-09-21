　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史明一生宛如「台版漫威宇宙」！出身士林望族　「刺殺蔣介石」逃亡日本經商賺5億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲史明。（資料照／記者李毓康攝） 

▲台獨之父史明。（資料照／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

「台獨之父」史明20日晚間11點09分病逝台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。二戰期間，史明認為蔣介石殖民台灣，開始私下進行獨立運動，計劃刺殺蔣，但因消息走漏、行動失敗流亡日本。史明流亡日本期間，經商開攤販餐館賺了5億日幣，並把賺來的錢又都投入培訓和資助前往日本的臺灣民主運動人士。

史明本名「施朝暉」，1918年11月9日出生台北士林的施家望族，當時正處於日本殖民統治，讓史明從小就產生反抗意識；早年他為了讓台灣脫離惡劣環境，到日本早稻田大學的政治經濟學部留學，他受到校內風氣認同馬克思主義，曾經擔任過共產黨地下情報員，但最後因為認為共產黨本質虛偽，決定離開。

史明逃亡回到台灣，他集結30多名不滿二二八事件的倖存者，組成「臺灣獨立革命武裝隊」，決心暗殺蔣介石。但最後消息走漏。導致他被迫逃亡日本。霧峰林家後代、賽車手林帛亨在臉書發文指出，史明流亡日本後，靠著經商賺進5億日幣，並把這些錢資助前往日本的台灣民主運動人士。

後來隨著台灣解嚴，史明改採取啟蒙、覺悟、自決、行動」的軟性革命策略，將臺灣民眾的思想啟蒙列為最重要的目標，並啟動街頭獨立運動。林帛亨說「後來雖然他不承認中華民國政權，但2004年還是辦了中華民國身分證跑去投票了。」

林帛亨文中表示，台灣台灣歷史重要的歷史著作雖很多，但其中有兩部巨作，一份是由連戰的祖父「連橫」所撰寫的《臺灣通史》，一份就是「史明」所撰的《臺灣人四百年史》。「這些都是臺灣版漫威宇宙的故事」。

ET快訊
直播主之亂3天！連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻
你不是真正的爸…9歲童一句話繼父爆氣勒斃　「坐姿陳屍」被找到
美國遊覽車重大車禍！4死26輕重傷　乘客可能來自中國或台灣
裝甲兵帶迷路奶奶回家！高一孫罵完超愧疚「PO網尋恩人」暖故事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

別坐等邦交國被拔光　學者籲蔡政府重擬外交白皮書

史明一生宛如「台版漫威宇宙」！出身士林望族　「刺殺蔣介石」逃亡日本經商賺5億

韓國瑜悼921：20年了，彷彿還是昨天　1：47準時發文…祝台灣歲月永遠太平

李正皓嗆韓國瑜「掃黑不用搞懂政策內容」　錯過由黑翻紅只會玩小伎倆

計劃槍殺蔣介石！「台獨之父」史明曾流亡日本　享壽103歲告別傳奇一生

藍委下週啟動「黑英計畫」　第一槍打總統府私菸風暴

史明離開了　蔡英文：他未竟的志業，我會永遠記在心裡

嗨翻！蔡英文大聊論文內容　辣台妹霸氣談連任：決定要讓自己成功

3年丟7國！蔡英文破歷任總統紀錄　前府發言人看不下去

更新／獨派大老史明逝世　享嵩壽103歲

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

別坐等邦交國被拔光　學者籲蔡政府重擬外交白皮書

史明一生宛如「台版漫威宇宙」！出身士林望族　「刺殺蔣介石」逃亡日本經商賺5億

韓國瑜悼921：20年了，彷彿還是昨天　1：47準時發文…祝台灣歲月永遠太平

李正皓嗆韓國瑜「掃黑不用搞懂政策內容」　錯過由黑翻紅只會玩小伎倆

計劃槍殺蔣介石！「台獨之父」史明曾流亡日本　享壽103歲告別傳奇一生

藍委下週啟動「黑英計畫」　第一槍打總統府私菸風暴

史明離開了　蔡英文：他未竟的志業，我會永遠記在心裡

嗨翻！蔡英文大聊論文內容　辣台妹霸氣談連任：決定要讓自己成功

3年丟7國！蔡英文破歷任總統紀錄　前府發言人看不下去

更新／獨派大老史明逝世　享嵩壽103歲

美遊覽車車禍4死26傷「疑為上海團」！駐外單位：暫無台灣旅客

好萊塢女星出售加州度假屋！一開窗就是整片湖　3300萬有找

丈夫面前被性侵！《夜鶯的哭聲》女人的恨點燃復仇之火

到小琉球看海渡假吧！2天1夜必吃、必玩看這篇　「超省攻略」賺3000元

中國公開賽／戴資穎4強賽對決陳雨菲　差一勝重返世界球后

木村光希超齡耍性感　搭卡哇伊蓬裙被批像鳥類

只要200元、老闆烤給你吃！台中超狂火烤兩吃　還有免費冰淇淋、水果

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」！　上學路引爆導火線：我現在就要唸他

別坐等邦交國被拔光　學者籲蔡政府重擬外交白皮書

張育成連11打數無安打　印地安人4局4比0領先費城人

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

更新／史明逝世　享嵩壽103歲

3年斷7國！蔡英文破歷任總統紀..

計劃槍殺蔣中正！「台獨之父」史..

李正皓嗆韓國瑜「掃黑是最廉價的..

蔡英文大聊論文內容　辣台妹霸氣..

藍營啟動「黑英計畫」　第一槍打..

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5..

史明離開了　蔡英文不捨：永記他..

史明享嵩壽103歲　府哀悼：總..

史明出身士林望族　「刺殺蔣介石..

幕後／吉里巴斯開口要「7000..

徐國勇南下嗆韓：政治語言傷害警..

韓陣營中英聲明：請大陸正視中華..

韓國瑜悼921：20年了，彷彿..

更多熱門

相關新聞

計劃槍殺蔣中正！「台獨之父」史明享壽103歲

「台獨之父」史明20日晚間11點09分病逝台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。二戰期間，史明認為蔣介石殖民台灣，開始私下進行獨立運動，計劃刺殺蔣，但因消息走漏、行動失敗流亡日本。1993年，史明被遣返台灣，解除政治犯身分後，持續在街頭推廣獨立運動，在2016年獲聘成為中華民國總統府資政。

史明離開了　蔡英文不捨：永記他未竟之志

更新／史明逝世　享嵩壽103歲

史明享嵩壽103歲　府哀悼：總統深感不捨

101歲台獨大老史明「披上彩虹旗」

關鍵字：

史明

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

護士狂玩手機　病人上吊還不知

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回來

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

使用iPhone手機6大壞習慣

女友被兄弟摸屁股！他一拳打死對方

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

更新／史明逝世　享嵩壽103歲

馬蓉爆懷第三胎！IG曬「大肚照」

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面