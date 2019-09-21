影／不滿互搶生意！2男相約「開車對撞」：誰孬誰就是孫子　超慘下場出爐

記者朱世凱／綜合報導

浙江省杭州市餘杭區有2名男子因為生意問題起爭執，便在通訊軟體微信上互相放話，其他看熱鬧的群組成員這時竟丟出一句玩笑話，「你們開車對撞，誰裝孬種，誰就是孫子。」於是這2人便相約開車撞對方的車，導致雙方轎車的車頭毀損，警方得知後便依法對相關人等處以行政拘留，讓網友看完後都直呼「太蠢了！」

▼2男相約對撞，沒想到果真撞在一塊。（圖／翻攝自微博）

據《看看新聞》報導，這2人分別為徐男和張男，他們在當地跑水泥運輸生意；張男原先是在徐男手下幫忙，後來張男有了貨源和客源，就單飛自己經營了。徐男知道後非常氣憤，就想打電話質問對方這件事情，但張男卻電話關機不願回應，他只好到同行群組裡飆罵。

張男看到後不甘示弱，於是2人就在群組裡你來我往發生爭執。正當雙方講到激動處時，突然群裡有人說了一句玩笑話，「你們開車對撞，誰裝孬種誰就是孫子。」不料說者無心，聽者有意，正在喝酒的徐男因為情緒無法緩過來，就和張男相約要開車對撞。

▼群組裡的旁觀者刻意開玩笑，要2人互撞拚輸贏。（圖／翻攝自微博）

張男隨後就在群組裡發出定位，「我就在這裡，你來撞啊！」此時的徐男早已氣到火冒火丈，礙於酒後不能開車，他便叫上朋友陳男立即開著他的車到約定地點。到了現場，坐副駕駛座的徐男下車與張男爭吵起來，吵沒幾句後，徐男對陳男吼道，「撞上去，撞他！」陳男只好開車朝張男的車頭撞了一下，徐男則在一旁用自己的手機拍下相撞的照片到群組，證明自己比較有膽。

▼紅車與黑車車頭相撞。（圖／翻攝自微博）

張男看到自己車子被撞後，立刻報警處理。員警迅速趕到現場了解情況，便將3人帶回派出所調查。徐男承認是他叫陳男開車撞了張男的車子，並且說道，因為張男降低價格搶他生意，他氣不過就覺得一定要撞上去才能洩憤。目前，徐男、陳男因尋釁滋事已被公安依法行政拘留，張男則不須擔負責任。

▼徐男和張男原為師徒關係，如今卻成了競爭對手。（圖／翻攝自微博）

網友看完後紛紛留言回應，「最該抓的是那個看熱鬧還放話的人吧」、「張男是最大贏家，不僅把客源帶走了，還把前老闆送進了看守所」、「陳男覺得？？？」、「吃飽太閒的一群8+9」、「這麼聽話幹嘛…大家都成了孫子」、「車子覺得無辜」、「結局竟然變成陳男被關，笑死」、「當作在玩碰碰車嗎？」

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