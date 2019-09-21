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中國一周搶台灣2友邦！美國務院「深感失望」：研擬各種因應選項

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▲總統蔡英文2016年會見吉里巴斯總統馬茂。（圖／總統府）

▲總統蔡英文2016年會見吉里巴斯總統馬茂。（圖／總統府）

記者錢玉紘／綜合報導

索羅門群島宣布與台灣斷交之後，太平洋島國吉里巴斯也在20日宣布與斷交，讓台灣在一周內失去兩個邦交國。美國國務院發言人表示，對此感到失望，長遠來看，與中國建立關係的國家可能讓自己「每況愈下」，目前正在研議各種可能因應選項。

《中央社》報導，對於吉里巴斯決定放棄與台北的外交關係，轉而支持北京，美方「深感失望」。美國國務院以不具名發言人背景說明方式回覆郵件，內容提到，與中國建立緊密關係的國家，主要都是希望能可以刺激經濟成長和基礎建設發展，但是以來遠的角度來看，往往讓自身狀況每況愈下。

發言人重申，台灣是一個民主的成功故事、可信賴的夥伴，也是世界一股良善的力量，而美方將會持續支持台灣，尤其是當台灣已在因應全球挑戰方面做出重大貢獻，現在更尋求擴大貢獻之際。

他表示，中國積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣中斷外交關係，已傷害並破壞區域穩定，更有損數十年來維持和平、穩定及發展框架。美國支持兩岸關係維持現狀，包含台灣的外交關係及國際空間，這對維持區域的和平及穩定至關重要，美方對太平洋島嶼的承諾是長遠的。

這名發言人並重申，美國持續信守奠基於美中三個聯合公報與台灣關係法的一中政策，並正研議各種可能的因應選項。

蔡英文總統在吉里巴斯宣布與台灣斷交後表示，面對吉里巴斯政府所做的決定非常遺憾。選擇離開台灣這樣一個真誠的朋友，去當中國大陸的棋子，絕對是一個很大的錯誤。而索羅門群島在16日宣布與台灣斷交，接著吉里巴斯也選擇轉向中國，台灣目前邦交國剩下15個。

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