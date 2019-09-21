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華聞快遞／14個福建－台灣「科技合作」項目獲資助　估直接經費達3182萬

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▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》14個福建－台灣「科技合作」項目獲資助　估直接經費達3182萬

福建省科技廳近日透露，福建省負責承擔的14個閩台合作項目，獲2019年度促進海峽兩岸科技合作聯合基金資助，將獲直接經費3182萬元（人民幣）。福建省科技廳負責人表示，未來將加大對科研尤其是基礎研究的投入，推進海峽兩岸科技界的交流合作。（中新社）

《重慶》第五屆全國民營企業合作大會在渝開幕

第五屆全國民營企業合作大會近日在重慶綦江區拉開帷幕。來自全國各地的400多家企業負責人齊聚古劍山下，共同討論民營經濟發展大計、民企交流合作。（中新社）

《安徽》2019世界製造業大會在安徽合肥開幕

2019世界製造業大會20日在安徽合肥開幕。本次大會聚焦「國家級、世界性、製造業」的目標定位，總布展面積6.1萬平方公尺，分為十大展區。現場還展示仿生機器狗與工作人員的有趣互動。（新華網）

《廣東》華為在英國開設5G培訓中心

華為公司在英國伯明翰開設的5G培訓中心20日正式揭幕，未來借助相關的培訓項目有望推動英國的5G技術人才培養，以滿足5G發展過程中的人才需求。（新華網）

▼華為。（圖／CFP）

▲華為。（圖／CFP）

《貴州》2019年至2022年　貴州5G建設投資將累計完成200億元

貴州省政府辦公廳印發《關於加快推進全省5G建設發展的通知》，提出加快推進5G新型基礎設施建設，深化5G場景融合應用，培育5G新產業新業態，將全省大數據戰略行動向高位推進、向縱深推進、向世界前沿推進。在發展目標方面，《通知》指出，2019年至2022年，全省5G建設投資將累計完成200億元（人民幣），5G基地台規模累計達到3.2萬個。（中新社）

《山東》山東發放住房租賃補貼支持新市民實現住有所居

山東省訂定了住房保障範圍，為該城鎮中等偏下及低收入住房困難家庭和新就業無房職工、穩定就業外來務工人員等新市民人群，通過配租公共租賃住房和發放住房租賃補貼兩種方式，支持新市民根據生活需要靈活選擇租賃住房，實現職住平衡、住有所居。（中新社）

《四川》第十八屆「海科會」簽約項目總額超過488億元

第十八屆中國西部海外高新科技人才洽談會（簡稱「海科會」）海外人才引進暨項目投資合作簽約儀式指出，本屆「海科會」共成功簽約項目74個，簽約資金488.13億元（人民幣），615名海外人才來川發展。（中新社）

《海南》海南加快高速公路沿線5G應用部署

海南高速公路5G應用部署項目合作協議簽約會20日在海口舉行。簽約各方計畫先在海南環島高速公路展開5G應用部署，下一步，5G還將快速覆蓋海南島內機場、港口、鐵路等交通樞紐。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

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