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貴州好好走／中國第一大！到黃果樹瀑布「洗臉」感受大自然壯麗

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▲▼黃果樹瀑布。（圖／記者劉亭攝）

▲黃果樹瀑布。（圖／記者劉亭攝，下同）

記者朱世凱、劉亭、韋依蘋／台北－貴州連線報導

以雄偉奇特及壯闊景觀聞名，號稱「中華第一瀑」的黃果樹大瀑布，目前正值最美的觀賞時機！因為9至10月是水量最豐沛的季節，倘若走近一觀，水氣便會噴濕遊客的臉龐，讓人瞬間感受到大自然最舒適的洗禮。

值得一提的是，黃果樹瀑布是世界上唯一一座能夠從上下左右、前後裡外「全方位觀賞」的瀑布，瀑布後自然形成的岩洞達134公尺，是許多版本的西遊記中「花果山」和「水簾洞」的取景點唷！

▲▼黃果樹瀑布。（圖／記者劉亭攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪後發現，瀑布水量果真十分壯觀，從遠處爬山進去觀賞時，就已經可以聽到瀑布沖下的聲響；直到走近探訪的瞬間，水氣便打溼了臉部，也因為正值水量最豐沛的季節，因此地板十分濕滑。不過最幸運也最令人印象深刻的，就是能夠走入水簾洞觀察，因為如果水量太大，大水就會全部淹進去，無法讓遊客冒險行走。

資料顯示，這兒的水簾洞是1988年《西遊記》電視劇的拍攝地點。走入洞裡是件很特別的體驗，洞內不時有水珠低落，鐘乳石高高低低布滿在路上，有時路徑相當寬大，有時卻只能一人穿越，旁邊也不時有瀑布水灑落，像極了在探險。另外，黃果樹瀑布實際高度為77.8公尺，主瀑高67公尺，寬101公尺，其中主瀑頂部寬83.3公尺，如果有機會走訪近看，就可體會到瀑布的壯觀之美。

▼水簾洞。（圖／記者劉亭攝）

▲▼黃果樹瀑布。（圖／記者劉亭攝）

當然，如果你想更近距離觀賞壯闊瀑布，可以搭乘園區提供的直升機，直接在高空俯瞰傾瀉而下的水流；如果是膽子夠大的遊客，不妨試試看高空彈跳，讓尖叫聲迴蕩在山谷之中，體會心臟懸空的震撼感。

▼園區也歡迎遊客搭乘直升機觀賞。（圖／記者劉亭攝）

▲▼黃果樹瀑布。（圖／記者劉亭攝）

黃果樹瀑布地處喀斯特地貌區，形成初期，上遊河水沿著源頭侵蝕裂點下滲，形成了眾多地下河及溶洞，隨著侵蝕的加劇，注入地下河及溶洞的水量不斷增大，逐漸形成了喀斯特地區特有的地下裂點，這種狀況繼續發展，導致地表河谷乾涸，水流幾乎全部進入地下，侵蝕作用使地下洞腔越來越大，地表隨之發育出一些豎井及天窗。這些構造的不斷擴大和塌陷，使河谷裂點不斷向上游推移，最終形成了黃果樹瀑布。

▼黃果樹瀑布。（圖／記者劉亭攝，下同）

▲▼黃果樹瀑布。（圖／記者劉亭攝）

黃果樹瀑布出名始於明代旅行家徐霞客，經過歷代名人的遊歷、傳播，成為知名景點。在2007年5月，經過中國國家旅遊景區質量等級評定委員會審查驗收，黃果樹瀑布景區成為首批中國國家5A級旅遊景區之一。該瀑布也被大世界吉尼斯總部（Guinness）評為世界上最大的瀑布群，列入世界吉尼斯記錄。

▲▼黃果樹瀑布。（圖／記者劉亭攝）

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