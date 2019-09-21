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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／司機越開越慢…後座乘客狂呼叫「0反應」嚇到跳車　醫護驚：心跳沒了！

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名37歲「網路預約」出租車的賴姓司機，近日接載一名乘客準備前往目的地，不料開到浙江省杭州市的綠城醫院附近時，突然放慢了速度。後座乘客感覺不對勁，便喊了賴姓司機好幾聲，不過對方卻一點反應也沒有，眼看車子就要失控，他只好趕緊跳車並且要求周遭路人幫忙叫救護車。醫護人員趕到現場急救時都相當緊張，因為司機的呼吸心跳早已停了！

▼醫護人員發現司機心跳停了，只好趕緊施行CPR。（圖／翻攝自微博）

▲▼乘客呼叫司機「0反應」嚇壞　醫：心跳沒了。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發於19日晚間8點左右，幾名路人在駱家莊公車站附近，慌慌張張地包圍一輛白色轎車，希望車子能夠快點停下，因為駕駛座上的賴姓司機沒了心跳，但轎車卻不斷往前滑行，原先載著的乘客也因此受到不小驚嚇，當場跳車逃生。趕來現場的醫護人員見狀，便對賴男持續施行心肺復甦術（CPR），設法挽回性命。

急診醫生初步判斷，司機是心因性猝死（SCD）。參與搶救的護士回憶，事故發生時，車輛是斜停在車道上的，司機賴先生已經昏迷歪倒在駕駛座上，醫護人員用手探試其頸動脈已極其微弱，當時車上乘客都沒辦法將賴先生抬下車，幸好有2名熱心路人全力幫忙，才將病患抬出車外，醫護人員也才有機會即時搶救並送回醫院。

▼賴姓司機被抬至擔架上送往醫院搶救。（圖／翻攝自微博）

▲▼乘客呼叫司機「0反應」嚇壞　醫：心跳沒了。（圖／翻攝自微博）

報導指出，目前病人經過心肺復甦術、電擊去顫等一系列搶救措施，已經恢復了一點自主心跳，但狀況仍舊很不穩定，只能送往加護病房（ICU）觀察。

據悉，心因性猝死主要成因是冠心病、心臟衰竭和遺傳性心臟病，而患者病發時會心律不正，心臟突然跳得過快、收縮過速，而導致輸出血液不足，令腦部和其他身體器官缺氧，心臟同時因停頓而死亡；過度興奮或過度疲勞也都有可能是病因。

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