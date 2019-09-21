台中摩鐵戰人妻被抓猴…400萬和解金付20萬反悔　無恥小王討拍法官被打臉

▲小王跟人妻摩鐵偷情被抓，說好的400萬和解金付了20萬後反悔。示意圖非當事人。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

一位名叫「阿松」的男子，在2018年一月抓到老婆跟小王在台中摩鐵通姦，帶到派出所簽下400萬和解書，並與老婆簽字離婚。不過小王付了20萬後反咬是遭脅迫才簽下，法官根據當時情況後打臉小王，不過還是認為400萬確實有點高，判決和解金應該降至各50萬元才較為適當，不過阿松仍然可以上訴。

根據判決書指出，阿松結婚12年育有2子女，卻發現老婆疑似外遇，最後在徵信社協助下，果真抓到老婆跟小王在摩鐵開房。雙方在派出所協商2小時，簽下老婆、小王共400萬元的和解書，並跟老婆簽字離婚。

事後，小王付了20萬元後，反咬當時遭脅迫才會簽下，因為阿松當時嗆「若不接受就要將此事向被上訴人之親友廣為公開，讓被上訴人身敗名裂」、「我會讓你一無所有，以為我都沒認識黑道的兄弟嗎」等，像法院訴請。

不過法官認為，雖然阿松有講這些話，但雙方是在派出所談和解，而且2人外遇是事實，確實已經侵犯阿松配偶權。不過考量老婆跟小王沒有法律背景，雙方談判2小時候就簽下和解書確實可能過於倉促，考量雙方財力，認為降各50萬元適當，全部免除難以准許。

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