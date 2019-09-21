全美肺病患者逾530人！沃爾瑪宣布「停售電子煙」、電視台停廣告

▲沃爾瑪宣布停售電子煙。（圖／路透）

美國零售商沃爾瑪（Walmart）在20日宣布，停止販售電子煙。由於近日發生多起不明肺部疾病致死的病例，都可能與電子煙有關，再加上許多政府單位也在加強禁止，因此沃爾瑪決定停售。另外，有多家電視網都宣布，將不會繼續播放電子煙產品的廣告。

由於沃爾瑪是全美零售商龍頭，這個決定可能會其他業者跟進，對於電子煙產業來說又是一大打擊，沃爾瑪在聲明中指出，由於政府正在調整政策，管制電子煙的販售，再加上產品本身有許多疑慮，才讓他們做出此決定，「目前的庫存賣完之後，就會完全停賣」。

沃爾瑪先前就將購買香菸產品的最低年齡提高為21歲，其中包含在青少年中相當受歡迎的甜味電子煙。而目前在全美已經有超過530人染上的不明肺病，原因可能與電子煙有關，其中又有超過一半的患者，年齡都在25歲以下。

另外，美國大型電視網如哥倫比亞廣播公司（CBS）、維亞康姆（Viacom）和CNN母公司華納媒體等都宣布，將會取消播放電子煙的廣告。

▲沃爾瑪此舉可能讓其他零售業者跟進。（圖／路透）



紐約州州長安德魯（Andrew Mark Cuomo）在15日就對電子煙宣布了一系列禁令，除了菸草和薄荷口味，其餘的調味電子煙都禁止在紐約州販售且必須在兩周內下架，購買電子煙的年齡限制也從18歲拉高至21歲，此舉讓紐約也成為全美第一個禁止販售調味電子煙的州。

目前已經有8人疑似因為電子煙相關的肺部疾病死亡，但實際發病原因還不明，美國疾病管制中心（Centers for Disease Control ）以及食品藥物局（Food and Drug Administration）的相關人員都已經介入調查，健康部門的人員則指出，雖然還未找出其中關連，但病患仍應該避免使用電子煙。

對沃爾瑪來說，這是該公司願意在爭議議題上做出讓步的另一證明。本月初，由於大型槍擊案頻頻發生，沃爾瑪宣布停售部分的手槍、以及軍事型攻擊武器的彈藥，同時即便在可公開攜帶槍枝的州別，也禁止顧客帶槍枝進入店內。

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