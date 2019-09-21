韓國瑜悼921：20年了，彷彿還是昨天　1：47準時發文…祝台灣歲月永遠太平

▲高雄市長韓國瑜發文悼921地震。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者葉國吏／綜合報導

今天是921大地震20週年，高雄市長韓國瑜在凌晨1點47分發文悼念921，文中表示永遠不會忘記那數以萬計遭受巨變的生命與家庭，也不會忘記那數以幾十萬計投入救災與重建的志願者與善心人。

20年前的9月21日凌晨1點47分，台灣發生讓人難以忘懷的921大地震，造成全台2415人死亡，5萬多間房屋倒塌 。韓國瑜凌晨在臉書發文：20年了，彷彿還是昨天。

韓國瑜表示，山搖地動之後的斷垣殘壁，斷垣殘壁之下的驚慌悲慟，是20年不能遺忘的傷痛、是20年難以撫平的裂痕。

韓國瑜說，在這些傷痛與裂痕之間，卻讓我們重新認識了對於天地自然的虔誠敬畏，也同時展現了台灣人民的堅韌勇敢與團結大愛。我們永遠不會忘記那數以萬計遭受巨變的生命與家庭，也不會忘記那數以幾十萬計投入救災與重建的志願者與善心人。

韓國瑜希望大家時時溫習關於敬天愛人的生命教育，更時時督促相關單位不斷加強在建築法規、公共安全、防災教育、應變系統、水土保持等方面的把控與審查，因為天災可以克服、人禍不能原諒。

韓國瑜最後也留言「祝願台灣山河從此不驚；祝願台灣歲月永遠太平。」

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