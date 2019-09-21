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大豪雨炸北北基！塔巴甩水衝北台「6縣市警戒」　一圖看降雨熱區

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▲▼利奇馬颱風,西南氣流,外圍環流,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,豪雨。（圖／記者李毓康攝）

▲受到塔巴颱風外圍環流影響，北北基降下大豪雨。（資料圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

塔巴颱風今日最靠近台灣，其外圍環流帶來充沛雨量，北北基已經將下大豪雨，截至4:30，新北市平溪24小時累積384毫米，氣象局也針對北北基地區發佈大豪雨特報，這種雨勢要到入夜後才會逐漸趨緩。

▲▼北北基大豪雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

中央氣象局預報員官欣平表示，今(21)日是颱風距離台灣最接近的時候，受其外圍環流影響，迎風面的北部及東北部地區降雨明顯，容易有局部大雨，其中在基隆北海岸及台北、新北山區可能有局部豪雨，外出請特別留意，花東地區也有局部短暫陣雨，中南部還是以多雲到晴為主，晚起隨著颱風逐漸遠離，北台灣的降雨會明顯緩和下來。

▼氣象局也針對北北基地區發佈大豪雨特報；桃園、新竹、宜蘭發佈大雨特報。

▲▼北北基大豪雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，受塔巴颱風外圍環流影響，北部、東北部有雨，局部地區雨勢大，北部山區已有「大豪雨」(截至4:30：平溪24小時累積384毫米)，其他地區所受影響較小，偶有局部短暫雨。

今日北部偏涼，各地氣溫：北部19至25度，中部22至30度，南部22至33度，東部22至34度。明日大氣漸轉乾，各地天氣好轉，但花東在輻合區，仍有較大降雨的機率，請持續注意。

▲▼北北基大豪雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

另外，吳德榮透露，下週二(24日)起菲律賓東方海面有熱帶擾動，但強度很弱，能否發展？得再觀察。熱帶擾動若無明顯發展，下週一至週五(23至27日)東北風影響，迎風面雲量偶爾增多、有局部短暫雨的機率，降雨則以北海岸、東北角及北部山區較明顯；中南部及花東山區午後亦有零星短暫雨的機率。北台灣白天舒適、其他地區白天仍偏熱，各地早晚稍涼。但如果熱帶擾動有所發展，對天氣的影響，就需再進一步觀察了。

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▼定量降水預測圖。

▲▼定量降水預測圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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