猶他州陸客團遊覽車車禍！釀4死15重傷　車頂撞到凹玻璃全碎

▲猶他州遊覽車車禍。（圖／翻攝自推特／Utah Highway Patrol）

記者錢玉紘／綜合報導

美國猶他州布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）附近、12號州際公路上發遊覽車嚴重車禍，目前已知至少有4人死亡，12到15人重傷，大約10人輕傷。CNN報導，車禍發生在當地時間20日早上11點半左右，車上的旅客講的是中文，疑似為中國團，傷者目前皆已送往醫院急救。

據了解，車上原先大約載有30人，當局已派出大量救護人員到場支援，部分傷者由空中救護車轉送到醫院，大約17名傷者被送到潘圭奇市（Panguitch）的加菲爾紀念醫院（Garfield Memorial Hospital）。遊覽車當時正在前往布萊斯峽谷國家公園的路途，失事地點距離入口大約剩下11公里，目前還不清楚車禍發生的原因。

由於車上載的是講中文的旅客，當地旅館和度假村內會說中文的工作人員都到場支援翻譯。發生事故的12號州際公路目前關閉中，當局提醒民眾避開該區域。

布萊斯峽谷是相當知名的觀光景點，此處擁有世上最大的不規則岩石列，座落在位於鹽湖城以南大約482公里處，每年吸引超過200萬名遊客。

▼醫護人員到場協助。（圖／翻攝自臉書／Garfield County Sheriff`s Office）