直播主之「江湖亂牽」　仁武檳榔攤遭捲進..老闆出面嘆無辜：自家員工砸破

▲仁武這間檳榔攤被捲進「直播主之亂」，業者說很無辜，是為了要整修，才請自家員工砸破 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

《ETtoday新聞雲》接獲獨家爆料，表示在19日的凌晨，除了發生連千毅倉庫大門被開車衝撞、前鎮寵物店被開槍以外，還有一間位在仁武區鳳仁路的檳榔攤也被砸，是被「直播主」牽連，而現在檳榔攤方面出面澄清喊冤，根本就是誤傳，無無端被捲入:「好無辜」。

根據爆料民眾指出，這間檳榔攤的幕後老闆在道上被稱為「亡哥」，主要是因為亡哥這次的「直播主之亂」當中，選擇站在大仁哥這一方，所以就被牽連一起砸了，所以道上繪聲繪影，「亡哥」可能會有報復動作。不過現在檳榔攤出面澄清：「根本是無辜的，只是裝修時間點巧合，卻被捲進這場是非當中」，而且這間檳榔攤的老闆並非是「亡哥」，他們也不認識「亡哥」，負責人是另有其人。

而當時周邊居民聽見玻璃破掉這件事，是因為店家要將玻璃換成「隔熱玻璃」，所以才找自家員工將玻璃砸破，方便進行後續的整修。同時轄區警方時，也表示並未接獲這起案件通報，結果現在記者來詢問，表示江湖傳言把檳榔攤跟「直播主」連在一起，大感意外。

▲仁武這間檳榔攤被捲進「直播主之亂」，業者說很無辜，是為了要整修，才請自家員工砸破 。（圖／地方中心翻攝）

其實檳榔攤傳言的老闆「亡哥」，據知情人士強調現在是單純生意人，也對社會江湖事不再多過問，所以這次無端被捲進「直播主」事件當中，也覺得不可思議，怎麼會被牽連進來，並不清楚原因。近期「直播主之亂」在高雄市沸沸揚揚，江湖上說法充斥「各式各樣的說法」，只是其中一種將仁武這間檳榔攤跟「亡哥」莫名被扯進來，難怪他們彼此不認識，但都同樣感覺，大嘆：「趴著，也中槍」。

▲仁武這間檳榔攤被捲進「直播主之亂」，業者說很無辜，是為了要整修，才請自家員工砸破 。（圖／地方中心翻攝）

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