19歲騎士雨夜撞上高空作業車！　「頭蓋骨變形」倒地慘死

▲高空作業車橫過辛亥路三段時，與機車發生碰撞車禍。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市21日凌晨0時許，一輛高空作業車在辛亥路移動，準備進行地下道美化工程時，一名男性騎士疑似天色昏暗加上大雨導致視線不良，不慎撞上作業車，機車車頭嚴重變形，騎士則受重傷倒地，一度失去生命跡象，被送往萬芳醫院急救仍宣告不治。警方已到場採證，並對作業車駕駛製作筆錄，以釐清事故原因。

▲陳男騎機車不慎撞上高空作業車，當場頭部重創失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

沈姓作業車駕駛（23歲）表示，原本是在進行辛亥路地下道的美化工程，在移動作業車到下一個作業地點時均有義交引導，且有放置警告標示，卻在辛亥路與芳蘭路路口與19歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳男頭部受到重創、嚴重變形，當場失去生命跡象。沈男見狀立即協助報警，將受傷騎士送醫急救。

▲警方到場進行採證，釐清事故責任及原因。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報抵達，發現陳男頭蓋骨變形、大腿開放性骨折，送往萬芳醫院急救仍傷重不治。警方已在現場拍照採證，經對沈男進行酒測酒測值為0，陳男則有待抽血檢測釐清是否涉及酒駕，至於事故責任有待後續調查釐清。

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