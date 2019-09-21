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影／連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」　大外割伺候：你就繼續白目嘛

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▲▼連千毅左營公司門口，凌晨遭不明人士「刷一整排漢堡」 。（圖／地方中心翻攝）

▲連千毅左營公司門口，凌晨遭不明人士「刷一整排漢堡」 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市連日來「直播主之亂」，警方才剛抓了8名開槍嫌犯，展示捍衛治安決心。沒想到21日凌晨還是有人不信邪，跑到連千毅位在左營的公司門口「刷一整排漢堡」，結果當場遭員警以大外割摔地壓制，怒嗆「你就繼續白目嘛！勸不聽！」

幾名男子21日凌晨突然出現在連千毅位於左營的公司門口，但警方早就部署了大批快打警力，所以幾人出現時，員警高度戒備，第一時間也上前勸離，希望這幾名男子乖乖配合。不料其中一名男子把話當耳邊風，突然間就從袋子掏東西怒砸公司門口，還高喊「刷一整排愛心！」

▲▼連千毅左營公司門口，凌晨遭不明人士「刷一整排漢堡」 。（圖／地方中心翻攝）

▲▼連千毅左營公司門口，凌晨遭不明人士「刷一整排漢堡」 。（圖／地方中心翻攝）

▲▼連千毅左營公司門口，凌晨遭不明人士「刷一整排漢堡」 。（圖／地方中心翻攝）

看到男子惡意挑釁，員警立刻施以大外割壓制，將所有意圖滋事的人通通被摔在地上，並高喊「警察在這邊，還這樣」、「繼續白目嘛」、「警察在這邊你還敢」，直接執行公權力。

記者接獲民眾提供的40秒壓制畫面，立刻趕往連千毅左營公司的門口了解，但現場已被清空，只留下不少的生菜漬在地上。不過，一旁十幾名的員警仍繼續守在這個點上，經詢問事發在凌晨2點以前，不過近來接三天「直播主之亂」後，預防機制層級已經提高，像是連千毅公司門口已經擺上「雞爪丁」，而現場帶隊官也從兩線二所長變成了兩線三的組長，以「內勤」支援「外勤」，宣示警方決心。

警方表示前來丟漢堡的總共有2個人，就在21日凌晨1點30分左右，兩個人共乘一部機車，抵達連千毅公司門口之後，拿出預先準備的漢堡，先是假意說要請員警吃、不過員警當場拒絕之後，他們就「突襲式」的丟漢堡，不少生菜波及到警察，所以現在被依照妨害公務罪嫌來偵辦。

▼連千毅左營公司門口，地面留有生菜渣。（圖／地方中心翻攝）

▲▼連千毅左營公司門口，凌晨遭不明人士「刷一整排漢堡」 。（圖／地方中心翻攝）

▼門口還有雞爪釘 。（圖／地方中心攝）

▲▼連千毅左營公司門口，凌晨遭不明人士「刷一整排漢堡」 。（圖／地方中心翻攝）

▼警方大陣仗戒備。（圖／地方中心攝）

▲▼連千毅左營公司門口，凌晨遭不明人士「刷一整排漢堡」 。（圖／地方中心翻攝）

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