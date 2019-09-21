　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

921大地震／浴火重生！南投酒廠釀造威士忌成特色　台酒砸10億將變身觀光園區

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）

▲台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

20年前的921大地震，要說損失慘重的酒廠，台酒的南投酒廠就是其一，5座白蘭地酒庫燒了三天三夜，10萬桶白蘭地奢侈的倒地燃燒，諷刺地成為當時南投暗黑的夜空唯一的光源，酒廠損瞬間損失了40億元。

唯一存活的桃花心木　成為員工口中的「酒王」

請繼續往下閱讀...

當時人們都說「南投酒廠一定關掉」，原本廠區一排設廠時即種下的桃花心木也全死光了，唯一一株存活下來，廠裡員工笑說「這株桃花心木當時喝了很多白蘭地還能活下來，現在可是廠裡的『酒王』。」

就像這株桃花心木一樣，南投酒廠韌性地「活下來了」經過10年的努力，2008年建立麥芽威士忌蒸餾工場，進入釀造威士忌試驗期、2009年生產線設立之後，就開始生產買賣，2013年發表首批「原桶強度麥芽威士忌」波本桶與雪莉桶。藉由南投得天獨厚的自然條件，釀造出極富台灣味的威士忌酒。

▲▼台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）

▲在921地震因白蘭地酒倒地燃燒，而這株桃花心木是唯一倖存者，也被員工視為「酒王」。（圖／記者吳靜君攝）

南投得天獨厚天氣與自然條件　釀造台灣特色的威士忌

台酒表示，南投是台灣唯一不靠海的縣市，依傍中央山脈，除了擁有得天獨厚的水源條件，臨山晝夜溫差大，搭配台灣亞熱帶氣候，使南投酒廠威士忌橡木桶熟陳與酒液變化非常快，塑造出酒液身後色澤與飽滿香氣的威士忌，充滿熱帶果乾蜜餞的氣息，而這種香氣濃郁、酒體厚實的麥芽威士忌風格，正好與台灣熱情的民族性個相輝映，展現台灣特色。

在創新研發上，南投酒廠結合在地盛產豐富水果的特點及自身釀造水果酒的歷史文化，開創出將威士忌酒液注入釀造水果酒用橡木桶繼續熟成，讓本土熱帶水果的香氣融入酒香當中，成為「OMAR風味酒桶威士忌」，目前有梅子酒桶、荔枝酒桶、葡萄酒桶及柳丁酒桶等四種風味。OMAR單一麥芽威士忌也從2014年開始在國際舞台上馳騁，獲得許多國際大獎的肯定，可謂是「台灣之光」。

▲▼台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）

▲台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）

南投酒廠改頭換面成觀光園區　預計2022年完工、啟用

在南投酒廠內，歷史傷痛的痕跡仍在，廠內至今仍有濃煙燻黑的痕跡，為了防止921地震釀成的悲劇再度發生，酒廠釀造也做了許多變革，過去20層的酒架，現在最高只有5層，且都酒架上也做了擋板，避免地震時酒桶滑落，釀成不可收拾的災難。

未來，台酒也將砸10億元，將南投酒廠結合生態及教育功能的國際級專業酒廠，也提供專業達人的導覽行程，打造屬於各年齡層生活的、知性的觀光園區，結合後陸續推出酒廠限定產品，讓酒類愛好者可品飲購買相關產品。

台灣菸酒董事長丁彥哲表示，目前設計圖已經完成，大約年底會工程發包，工程時間大約兩年半到三年，所以預計2022年大概可以完工、啟用，讓南投酒廠「風華再現」。

丁彥哲說，「風華再現」的計畫，除了南投酒廠外，也包含了埔里酒廠、烏日啤酒廠，這三個地方都是各有特色與基礎，再當地的觀光特色，讓這三個酒廠可以展現與過去不同的風貌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒！

▲▼台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）▲▼台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）

▲台酒南投酒廠酒架最高不超過5層。（圖／記者吳靜君攝）

▼過去被燒毀的酒庫，現已經成為平地，將來台酒將建立「城堡」讓民眾可以觀光。（圖／記者吳靜君攝）

▲▼台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）▲▼台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）

ET快訊
快訊／員林追撞事故10傷！2駕駛意識不清　路人雙腿撞斷
史明出身士林望族　「刺殺蔣介石」逃亡日本經商賺5億
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「華銀台灣Pay」吃早午餐享20%優惠　9月底截止

果粉輕鬆入手iPhone 11有撇步　刷對卡最高回饋11%、24期0利率

921大地震／浴火重生！南投酒廠釀造威士忌成特色　台酒砸10億將變身觀光園區

尹衍樑曾捲「國安密帳案」風暴！當庭認罪　承諾繳公庫1000萬

「華銀台灣Pay」吃早午餐享20%優惠　9月底截止

尹衍樑36歲兒接南山人壽代理董座　名嘴蔡玉真：能通嗎？

喝不茫啤酒熱賣！台酒「金牌Free啤酒風味飲料」 每日銷售萬罐

越南也可以喝到「金牌台啤」等系列！　台酒以經銷、委託代工進入越南

商業周刊／晶華擊退商圈沒落的秘密　竟是靠一坪鬆餅攤

蘋果西打製造商財報出爐　證交所：大飲股票9月24日恢復買賣

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

果粉輕鬆入手iPhone 11有撇步　刷對卡最高回饋11%、24期0利率

921大地震／浴火重生！南投酒廠釀造威士忌成特色　台酒砸10億將變身觀光園區

尹衍樑曾捲「國安密帳案」風暴！當庭認罪　承諾繳公庫1000萬

「華銀台灣Pay」吃早午餐享20%優惠　9月底截止

尹衍樑36歲兒接南山人壽代理董座　名嘴蔡玉真：能通嗎？

喝不茫啤酒熱賣！台酒「金牌Free啤酒風味飲料」 每日銷售萬罐

越南也可以喝到「金牌台啤」等系列！　台酒以經銷、委託代工進入越南

商業周刊／晶華擊退商圈沒落的秘密　竟是靠一坪鬆餅攤

蘋果西打製造商財報出爐　證交所：大飲股票9月24日恢復買賣

商業周刊／來客數年減1％　特力屋拉攏你家里長逆襲

火山孝子愛上「62歲媽」3個月榨乾150萬秒分手　淚問：如何挽回愛

喵星人太美味...狗狗舔10秒後「整顆頭吃掉」　網驚：露出本性了

心理健康嘛蓋要緊喔！　安南醫院辦「心理健康月」活動

阿庫納第41轟助拳　勇士背靠背國聯東區封王！　

保鮮食物靠寶特瓶＋夾鏈袋？專家教你簡易真空包DIY

住戶想買社區停車位「產權霧煞煞」　2點決定能否單獨買賣：符合主建物登記

姊姊炸雞店前癲癇發作...善心女出手扶一把　家屬曝後續尋人：想好好謝謝妳

「明廳暗房」決定賣相？居家風水非迷信　科學角度解釋得通

擺脫女性朋友尿失禁困擾　中醫嘛A通喔！

「20年神車大改比Gogoro快很多很多」　千人見證蓋樓：連警車都追不到

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

財經熱門新聞

影／ETF 台灣50、高股息該..

尹衍樑曾捲國安密帳案！當庭認罪

尹衍樑兒接南山　蔡玉真：能通嗎

喝不茫啤酒熱賣　每日賣萬罐

打造現金流！橘色世代退休理財3..

南山堅持不幫業務員加保　遭勞保..

大樂透頭獎衝4.4億　續開35..

輕鬆入手iPhone 11　刷..

華銀台灣Pay早午餐享優惠　9..

為國爭光！　烈酒競賽台灣5款摘..

晶華擊退商圈沒落　靠一坪鬆餅攤

南投酒廠浴火重生　釀造威士忌成..

微網紅「希希」區塊鏈女神卡誕生..

蘋果西打製造商財報出爐　證交所..

更多熱門

相關新聞

921大地震集集「與神同行」20年

1999年9月21日凌晨全台驚醒，一夜奪走2千多人性命，噩夢眨眼至今已過20年頭。話匣子打開聊起當年921大地震，「睡著了沒印象」是多數人的開場白，然而對災區居民來說，那一晚若睡了就是永遠睡了，至於活下來的人，也得想盡辦法才能在以後的日子裡好眠。

他在921那天被召回　摸黑爬上14樓

中部震災演練國外專家前來取經

移動式神主牌暴衝女騎士慘摔倒地

國姓「搶成功」20日盛大登場　

關鍵字：

921大地震南投燃燒浴火重生南投酒廠台酒威士忌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

柴油車加95無鉛　24萬飛了

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

使用iPhone手機6大壞習慣

護士狂玩手機　病人上吊還不知

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回來

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

具惠善出院了！刪光安宰賢外遇文　韓網看到發文罵翻

女友被兄弟摸屁股！他一拳打死對方

「你不是真正的爸」！9歲童一句話...繼父爆氣勒斃

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面