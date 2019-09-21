921大地震／浴火重生！南投酒廠釀造威士忌成特色　台酒砸10億將變身觀光園區

▲台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

20年前的921大地震，要說損失慘重的酒廠，台酒的南投酒廠就是其一，5座白蘭地酒庫燒了三天三夜，10萬桶白蘭地奢侈的倒地燃燒，諷刺地成為當時南投暗黑的夜空唯一的光源，酒廠損瞬間損失了40億元。

唯一存活的桃花心木 成為員工口中的「酒王」

請繼續往下閱讀...

當時人們都說「南投酒廠一定關掉」，原本廠區一排設廠時即種下的桃花心木也全死光了，唯一一株存活下來，廠裡員工笑說「這株桃花心木當時喝了很多白蘭地還能活下來，現在可是廠裡的『酒王』。」

就像這株桃花心木一樣，南投酒廠韌性地「活下來了」經過10年的努力，2008年建立麥芽威士忌蒸餾工場，進入釀造威士忌試驗期、2009年生產線設立之後，就開始生產買賣，2013年發表首批「原桶強度麥芽威士忌」波本桶與雪莉桶。藉由南投得天獨厚的自然條件，釀造出極富台灣味的威士忌酒。

▲在921地震因白蘭地酒倒地燃燒，而這株桃花心木是唯一倖存者，也被員工視為「酒王」。（圖／記者吳靜君攝）

南投得天獨厚天氣與自然條件 釀造台灣特色的威士忌

台酒表示，南投是台灣唯一不靠海的縣市，依傍中央山脈，除了擁有得天獨厚的水源條件，臨山晝夜溫差大，搭配台灣亞熱帶氣候，使南投酒廠威士忌橡木桶熟陳與酒液變化非常快，塑造出酒液身後色澤與飽滿香氣的威士忌，充滿熱帶果乾蜜餞的氣息，而這種香氣濃郁、酒體厚實的麥芽威士忌風格，正好與台灣熱情的民族性個相輝映，展現台灣特色。

在創新研發上，南投酒廠結合在地盛產豐富水果的特點及自身釀造水果酒的歷史文化，開創出將威士忌酒液注入釀造水果酒用橡木桶繼續熟成，讓本土熱帶水果的香氣融入酒香當中，成為「OMAR風味酒桶威士忌」，目前有梅子酒桶、荔枝酒桶、葡萄酒桶及柳丁酒桶等四種風味。OMAR單一麥芽威士忌也從2014年開始在國際舞台上馳騁，獲得許多國際大獎的肯定，可謂是「台灣之光」。

▲台酒南投酒廠。（圖／記者吳靜君攝）

南投酒廠改頭換面成觀光園區 預計2022年完工、啟用

在南投酒廠內，歷史傷痛的痕跡仍在，廠內至今仍有濃煙燻黑的痕跡，為了防止921地震釀成的悲劇再度發生，酒廠釀造也做了許多變革，過去20層的酒架，現在最高只有5層，且都酒架上也做了擋板，避免地震時酒桶滑落，釀成不可收拾的災難。

未來，台酒也將砸10億元，將南投酒廠結合生態及教育功能的國際級專業酒廠，也提供專業達人的導覽行程，打造屬於各年齡層生活的、知性的觀光園區，結合後陸續推出酒廠限定產品，讓酒類愛好者可品飲購買相關產品。

台灣菸酒董事長丁彥哲表示，目前設計圖已經完成，大約年底會工程發包，工程時間大約兩年半到三年，所以預計2022年大概可以完工、啟用，讓南投酒廠「風華再現」。

丁彥哲說，「風華再現」的計畫，除了南投酒廠外，也包含了埔里酒廠、烏日啤酒廠，這三個地方都是各有特色與基礎，再當地的觀光特色，讓這三個酒廠可以展現與過去不同的風貌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒！

▲台酒南投酒廠酒架最高不超過5層。（圖／記者吳靜君攝）

▼過去被燒毀的酒庫，現已經成為平地，將來台酒將建立「城堡」讓民眾可以觀光。（圖／記者吳靜君攝）