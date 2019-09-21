　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

裝甲兵帶迷路奶奶回家！高一孫罵完超愧疚　「PO網尋恩人」暖故事曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼裝甲兵帶迷路奶奶回家！高一孫罵完超愧疚　「PO網尋恩人」暖故事曝光。（圖／翻攝自臉書／中華民國陸軍）

▲裝訓部二兵余仁翔帶迷路奶奶返家，直到家屬PO網致謝，義行才意外曝光。（圖／中華民國陸軍）

記者柯沛辰／台中報導

陸軍裝訓部教勤營營部連二兵余仁翔中秋連假外出，期間路過台中火車站，見一位奶奶無助坐在路邊，疑似罹患失智症，不僅主動上前關心，還帶對方用餐充飢，最後陪同返家。就讀高一的孫子非常感動，事後在臉書發文道謝，義行意外曝光。裝訓部得知後，20日公開表揚余兵，由少將指揮官張維燻頒獎。

余仁翔12日放假路過台中火車站，發現一位老奶奶無助坐在路邊，神情憂傷，因此主動上前關心。奶奶回答，自己出來買東西，卻忘記回家的路，不知道該如何返家。余兵聽完，立刻依手環上的住址，徒步半小時陪奶奶返家。

不過，奶奶到家門口後找不到鑰匙，加上時間已晚、聯繫不上家屬。余仁翔擔心奶奶再次迷路，便陪同到附近超商，還自掏腰包給奶奶買晚餐吃，直到深夜10點半見老婦孫子姍姍來遲，才相互道別離去。

事後，一名學生將整件事投稿到臉書專頁「靠北長官3.0」，愧疚表示，他一開始回家找不到奶奶，誤以為余兵是騙子、想利用奶奶敲詐，一見面先痛罵了好幾句，結果余兵聽完不僅沒生氣，還好好解釋和他聊了幾句，一得知他剛下班還沒吃飯，竟又掏腰包買了一份義大利麵，讓他是既感動又愧疚。

學生在文中解釋，他今年剛升高一，是單親家庭，也是家中獨子，父親為了支撐家中經濟到北部工作，所以平日家裡只有他和奶奶相依為命。但最近奶奶開始出現輕微失智症狀，記憶力時好時壞，所以大部分都會盡量讓奶奶待在家，沒想到奶奶12日傍晚外出做菜，卻忘了回家的路，只能眼眶泛紅獨自坐在路邊。

學生強調，「我這次上來不是為了靠北，而是為了感謝！感謝這位余仁翔哥哥，單位名字有裝甲、指揮、訓練這幾個字，因為名牌字有點小看不大清楚，其他有點模糊…用靠北感謝好像有點奇怪，因為我不知道還有什麼管道，就問了同學，他們說大家都很愛看靠北版的東西，軍人應該也不例外，所以就來留言看看，希望這位大哥哥可以看到我對他來不及說的感謝！」

學生說，第一次感受到軍人真的有在守護、照顧每個人，畢竟犧牲了大半天的假期去陪伴一個陌生人，這不是一件容易的事，尤其是身為陌生人，卻對奶奶這樣子的付出，「我也不禁向自己期許，未來也能成為像你一樣優秀的人！真的很謝謝你。（敬禮）」

陸軍裝甲訓練指揮部從貼文得知余仁翔善行後，20日由指揮官張維燻公開表揚。余兵謙虛地說，他只是想盡綿薄之力協助民眾，意外獲得家屬貼文感謝，他也很意外。他說，父親經常俠義助人，他耳濡目染之下，加上身為軍人的責任感，自然養成熱心助人的性格，而且這件事只是舉手之勞，盼能拋磚引玉，藉此給社會帶來更多正向能量。

▼高一學生透過臉書專頁投稿表達感謝，還原事件過程。（圖／翻攝自臉書／靠北長官3.0）

▲▼裝甲兵帶迷路奶奶回家！高一孫罵完超愧疚　「PO網尋恩人」暖故事曝光。（圖／翻攝自臉書／靠北長官3.0）

ET快訊
快訊／獨派大老史明逝世　享嵩壽103歲
馬蓉爆懷第三胎！離婚王寶強8個月…IG曬「大肚照」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

裝甲兵帶迷路奶奶回家！高一孫罵完超愧疚　「PO網尋恩人」暖故事曝光

嘉市延攬顏聰玲任都市發展處長　黃敏惠小內閣全數到位

嘉義市地震避難演練　市長黃敏惠趴桌下示範解說

新港奉天宮天上聖母聖駕抵台東　縣長饒慶鈴親臨揭匾

桃園綠捷開工祈福蔡總統到場　萬美玲批：一年內三次動土？

嘉縣府、海巡署聯合演練　提升海洋油污染應變及救難效率

防治中東呼吸症候群冠狀病毒感染　吳容輝肯定演練成效

台灣企銀善盡企業責任　銀髮樂齡計畫挹注中埔偏鄉

長庚紀念醫院2019永慶盃路跑　實施交通管制車輛請改道

模擬921大地震救災演練　徐榛蔚授旗特搜隊出征贈加菜金

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

裝甲兵帶迷路奶奶回家！高一孫罵完超愧疚　「PO網尋恩人」暖故事曝光

嘉市延攬顏聰玲任都市發展處長　黃敏惠小內閣全數到位

嘉義市地震避難演練　市長黃敏惠趴桌下示範解說

新港奉天宮天上聖母聖駕抵台東　縣長饒慶鈴親臨揭匾

桃園綠捷開工祈福蔡總統到場　萬美玲批：一年內三次動土？

嘉縣府、海巡署聯合演練　提升海洋油污染應變及救難效率

防治中東呼吸症候群冠狀病毒感染　吳容輝肯定演練成效

台灣企銀善盡企業責任　銀髮樂齡計畫挹注中埔偏鄉

長庚紀念醫院2019永慶盃路跑　實施交通管制車輛請改道

模擬921大地震救災演練　徐榛蔚授旗特搜隊出征贈加菜金

裝甲兵帶迷路奶奶回家！高一孫罵完超愧疚　「PO網尋恩人」暖故事曝光

「你不是真正的爸」！9歲童一句話...繼父爆氣勒斃　「坐姿陳屍」被找到

李正皓嗆韓國瑜「掃黑不用搞懂政策內容」　錯過由黑翻紅只會玩小伎倆

員工經痛想請假！主管酸「下個月要不要預排」　網怒：台灣職場不意外

計劃槍殺蔣介石！「台獨之父」史明曾流亡日本　享壽103歲告別傳奇一生

要求「分手砲」被拒後殺妻+藏屍　冷血嗜賭男一審判死

14歲少女謊稱19歲應徵！應召站秒上架接客　馬夫下場超慘

2019日妞狂推清爽身體防曬5選　超水感不咬皮膚

《聲林2》18歲小鮮肉賽前害羞…一上台帥炸！　瞇眼笑唱電翻網：是我的菜

舉重世錦賽／中華隊重頭戲來臨　郭婞淳21日出賽

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

即／連千毅深夜直播道歉：大家一..

雜糧十大經典體驗路線　關山勇奪..

最新民調台東治安奪冠　幸福滿意..

黃敏惠親身示範解說防震避難

萬美玲批桃園綠捷　一年內三次動..

警穿制服買咖啡　竟遭民眾投訴懲..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

嘉縣府、海巡署聯合演練

老翁失聯多日陳屍農田之中

孕婦客運上吃早餐！髒話伯爆氣飆..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

苗栗8歲男童疑「腸病毒」猝死　..

裝甲兵帶迷路奶奶回家　高一孫罵..

更多熱門

相關新聞

「開箱」八軍團狙擊隊　網：吃雞啦

國外警消勤務人員「真人開箱」風潮吹進台灣，繼海巡署PO出三張最囂張的照片，現在連國軍也來「開箱」了！青年日報粉絲專頁18日晚間貼出陸軍八軍團狙擊隊的開箱照片，只見畫面中出現T91戰鬥步槍、T93狙擊步槍等裝備，連吉利服都出來了，讓不少網友大喊「這組厲害了！」還有人敲碗想看海軍陸戰隊的開箱文。

靶場子彈「射穿民宅」　六軍團：協助修繕

蔡英文特指部慰勉　贈秋節慰問金

「雲豹M2迫砲車」會是神兵利器？還是虛晃一招？

陸軍新雨衣共3款　解決悶熱、易破！還能變帳篷

關鍵字：

裝甲訓練指揮部陸軍余仁翔

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

柴油車加95無鉛　24萬飛了

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

女友被兄弟摸屁股！他一拳打死對方

護士狂玩手機　病人上吊還不知

更新／史明逝世　享嵩壽103歲

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回來

馬蓉爆懷第三胎！IG曬「大肚照」

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

使用iPhone手機6大壞習慣

具惠善出院了！刪光安宰賢外遇文　韓網看到發文罵翻

遭正宮猛踢　白皙正妹狼狽露三角洲

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面