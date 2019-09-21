裝甲兵帶迷路奶奶回家！高一孫罵完超愧疚　「PO網尋恩人」暖故事曝光

▲裝訓部二兵余仁翔帶迷路奶奶返家，直到家屬PO網致謝，義行才意外曝光。（圖／中華民國陸軍）

記者柯沛辰／台中報導

陸軍裝訓部教勤營營部連二兵余仁翔中秋連假外出，期間路過台中火車站，見一位奶奶無助坐在路邊，疑似罹患失智症，不僅主動上前關心，還帶對方用餐充飢，最後陪同返家。就讀高一的孫子非常感動，事後在臉書發文道謝，義行意外曝光。裝訓部得知後，20日公開表揚余兵，由少將指揮官張維燻頒獎。

余仁翔12日放假路過台中火車站，發現一位老奶奶無助坐在路邊，神情憂傷，因此主動上前關心。奶奶回答，自己出來買東西，卻忘記回家的路，不知道該如何返家。余兵聽完，立刻依手環上的住址，徒步半小時陪奶奶返家。

不過，奶奶到家門口後找不到鑰匙，加上時間已晚、聯繫不上家屬。余仁翔擔心奶奶再次迷路，便陪同到附近超商，還自掏腰包給奶奶買晚餐吃，直到深夜10點半見老婦孫子姍姍來遲，才相互道別離去。

事後，一名學生將整件事投稿到臉書專頁「靠北長官3.0」，愧疚表示，他一開始回家找不到奶奶，誤以為余兵是騙子、想利用奶奶敲詐，一見面先痛罵了好幾句，結果余兵聽完不僅沒生氣，還好好解釋和他聊了幾句，一得知他剛下班還沒吃飯，竟又掏腰包買了一份義大利麵，讓他是既感動又愧疚。

學生在文中解釋，他今年剛升高一，是單親家庭，也是家中獨子，父親為了支撐家中經濟到北部工作，所以平日家裡只有他和奶奶相依為命。但最近奶奶開始出現輕微失智症狀，記憶力時好時壞，所以大部分都會盡量讓奶奶待在家，沒想到奶奶12日傍晚外出做菜，卻忘了回家的路，只能眼眶泛紅獨自坐在路邊。

學生強調，「我這次上來不是為了靠北，而是為了感謝！感謝這位余仁翔哥哥，單位名字有裝甲、指揮、訓練這幾個字，因為名牌字有點小看不大清楚，其他有點模糊…用靠北感謝好像有點奇怪，因為我不知道還有什麼管道，就問了同學，他們說大家都很愛看靠北版的東西，軍人應該也不例外，所以就來留言看看，希望這位大哥哥可以看到我對他來不及說的感謝！」

學生說，第一次感受到軍人真的有在守護、照顧每個人，畢竟犧牲了大半天的假期去陪伴一個陌生人，這不是一件容易的事，尤其是身為陌生人，卻對奶奶這樣子的付出，「我也不禁向自己期許，未來也能成為像你一樣優秀的人！真的很謝謝你。（敬禮）」

陸軍裝甲訓練指揮部從貼文得知余仁翔善行後，20日由指揮官張維燻公開表揚。余兵謙虛地說，他只是想盡綿薄之力協助民眾，意外獲得家屬貼文感謝，他也很意外。他說，父親經常俠義助人，他耳濡目染之下，加上身為軍人的責任感，自然養成熱心助人的性格，而且這件事只是舉手之勞，盼能拋磚引玉，藉此給社會帶來更多正向能量。

▼高一學生透過臉書專頁投稿表達感謝，還原事件過程。（圖／翻攝自臉書／靠北長官3.0）