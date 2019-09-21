921隔天他飆車回東勢　聯外大橋斷3截、住家後方磚房已全塌　

▲921地震讓東勢聯外主要道路碑豐大橋斷成三截。（圖／慈濟基金會提供）

記者嚴云岑／採訪報導

921大地震過去20年，長達15.9秒的天搖地動，許多人至今仍難以忘懷。今年39歲的江政南是台中東勢人，地震隔天他借了一台摩托車，從新竹一路飆車回家，還沒騎到巷口，就看到許多軍人站崗，由於電話不通，原本以為是家垮了，騎近之後才知道是是住家後面的磚房塌了，一家7口全數殞命。

民國88年9月21日半夜1時47分，全台有2454人的性命在此時劃下句點，台中縣東勢鎮為當年死傷最慘重的地區，共有358人死亡、多人受傷。在車籠埔斷層與雙冬斷層擠壓下，東勢林場連外道路中斷，還有多棟建築倒塌，其中最有名的為「東勢王朝」，兩棟建築物全倒，造成28人不幸喪生。

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江政南一家是921的倖存戶，位於連排屋住家雖有裂痕，但終究比磚房堅固，並未傾頹，當時在屋內的雙親也順利逃出，除了受到驚嚇，並無大礙。平時賴以維生的農地幸未受到地震影響，四合院老家雖有部分坍塌，垮的卻是沒住人的那一廂。但這些喜訊卻因電話不通，無法傳遞給在新竹念書的他。

▲921地震造成台中東勢王朝倒塌。（圖／慈濟基金會提供）

江家位於東勢鎮新盛里，開車拐幾個彎，就可進入大雪山。進入新盛里，最快的方式為行經橫跨大甲溪的埤豐橋（現長庚大橋），無奈地震讓橋身斷成三節，只能繞遠路回家。遇到道路崩塌的，便下車牽過國軍臨時搭建的斜坡或小路，經過幾番波折，終於在4小時後抵達家門。

全家均安，是異鄉遊子最大的喜訊，但面對天災帶來的創傷，卻又是考驗的開始。江政南回憶，他回家的那幾天，許多居民因害怕餘震，白天都坐在馬路上，等到晚上才分別回到避難所休息，只有他的父親膽大，總是回家睡覺。他在外待了一天，也效仿父親回家了，但睡覺前一定會準備好手電筒，且放在伸手可及的地方。

▲921地震台中市德昌新世界受損嚴重。（圖／慈濟基金會提供）

「其實921大地震，我印象最深的是我爸。」江政南笑道，就在他要離開東勢的前一天，原本一直表現堅強的爸爸，突然情緒潰堤，不斷喃喃，「這裡的人都這麼好，為何（東勢）會遇到這麼大的天災？」講到最後，眼眶甚至泛起微微淚光。

江政南說，父親對東勢的愛，讓他在震後持續居住在原址，期間也從未考慮搬家。他曾詢問原因，父親回答，「我們整個家族、我們的田都在這裡，怎麼搬？」

災後20年，當年支離破碎的東勢鎮，已逐漸恢復當年的風光，倒塌的東勢王朝，也以以地易地的方式重建，改名為「文新帝國」。只是當年倒塌的奪命磚房，剷平後至今未作他用，成為外地人來訪的停車場。