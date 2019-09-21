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員工經痛想請假！主管酸「下個月要不要預排」　網怒：台灣職場不意外

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月經，生理期，經痛，肚子痛，症狀。（圖／達志／示意圖）

▲網友經痛想請假，卻遭到主管酸言酸語對待。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

記者林彥臣／綜合報導

女生都會有生理期的情況發生，但是隨著每個人的體質不同，有些人就是特別容易產生經痛或是其不適的狀況，就有網友在臉書社團《爆怨公社》發文指出生理痛請假，卻遭到主管的酸言酸語對待，甚至酸她，「下個月要不要預排休假」。

▲▼網友經痛想請假，卻遭到主管酸言酸語對待。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

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▲網友經痛想請假，主管先是冷回，「好特別」。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

原PO在《爆怨公社》發文指出，日前的早上生理期來，因為本身有地中海貧血跟缺鐵性貧血，這次生理期「莫名跟血崩一樣不舒服到快往生」，她只好傳訊息跟主管請假，結果主管竟然冷冷地回覆她，「好特別」。

▲▼網友經痛想請假，卻遭到主管酸言酸語對待。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲主管甚至還酸說，下個月生理期要不要預排休假。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

如此冷淡地回覆已經讓原PO感到相當傻眼，想不到主管後面更酸說，「請減少臨時間假況，並把自己身體調養好，請問下個月生理期預計何時呢？要不要先幫妳預排休假呢？」

網友看完原PO的遭遇回應表示，「沒有經痛的人，是不會理解那種痛到死去活來、頭痛欲裂、痛到嘔吐的感覺」、「大姨媽來真的很不舒服，腹痛、頭暈、太陽穴刺痛還全身痠痛，真的完全死在床上啊！」、「哇真是奇葩！原來她大姐可以預知下個月的經期噢」、「我不會痛，但我也知道什麼叫同理心」、「台灣職場不意外」。

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