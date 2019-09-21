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李正皓嗆韓國瑜「掃黑不用搞懂政策內容」　錯過由黑翻紅只會玩小伎倆

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▲▼李正皓嗆韓國瑜「掃黑是最廉價的政策」，錯失由黑翻紅的良機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓嗆韓國瑜「掃黑不用搞懂政策內容」，錯失由黑翻紅的良機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

發生在高雄的「連千毅之亂」，已經不只是單純的治安事件，向上延燒之後竟然成為動搖韓國瑜選情的政治事件。草鞋聯盟發起人李政皓在新聞節目《關鍵時刻》就指出，「掃黑是最廉價的政策」，韓國瑜自己錯失了由黑翻紅的良機。

主持人劉寶傑指出，怎麼在那天那個晚上鬧得最兇的時候，所有人束手無策，然後袖手旁觀呢？

李政皓指出，為什麼最近直播這麼多事？為什麼最近出衝突都是直播？因為直播現在是黑道新一代的地盤之爭，過去黑道爭地盤是以地理爭地盤，畫了一個地盤之後，就處理這邊的八大行業，但是以地盤為侷限賺錢太慢，現在新型的賺錢方式就是做直播。

李政皓說，現在太多直播後面都有黑道的影子，第一個洗錢方便、第二個金流快、第三個很多小弟都不用圍事了，很多小弟都是在前面喊直播的人，這背後有100億以上的直播商機，不是單純黑道與黑道的意氣之爭，是在搶地盤，而且是動用槍在搶地盤。

▲▼李正皓嗆韓國瑜「掃黑是最廉價的政策」，錯失由黑翻紅的良機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓認為「掃黑是最廉價的政策」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李政皓解釋，去連千毅那邊抄，不是只有保二去，管違建的、管工務的、衛生局、消防局、產發局都去，違建的去就拆掉倉庫沒有了，衛生局、消防局去就罰錢，罰到現金沒有，這一次的衝突不是單純的兄弟之爭，所以韓國瑜其實有一個很好的機會，在事件發生前就樹立他的典範。

李政皓說，很多直播背後都有兄弟的身影，大家都看到，為什麼沒有縣市首長開第一槍？如果韓國瑜開第一槍，「掃黑是最廉價的政策啊！」沒有預算、不會有市民反對、不會有議員杯葛、韓國瑜自己也不用搞懂政策內容啊！他只需要帶著對去衝，他就過關了嘛！

▲▼李正皓嗆韓國瑜「掃黑是最廉價的政策」，錯失由黑翻紅的良機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲李正皓認為，沒必要去跟陳家欽搞先頒獎這種小伎倆。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李政皓酸韓國瑜，在那邊跟陳家欽在那邊搶，玩那些小伎倆，陳家欽3點半頒獎，他3點10分先頒獎，有必要搞這種小伎倆嗎？韓國瑜由上到下的市府團隊，都輕忽了這件事，只以為是一般的衝突、兄弟之間的意氣之爭，都忽略了最本質是在搶地盤。

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