14歲少女謊稱19歲應徵！應召站秒上架接客　馬夫下場超慘

圖、文／鏡週刊

台中檢警查獲以綽號「阿姨」（在逃）為首的應召站集團，逮捕淫媒陳男與馬夫謝、林兩人，警方查出該應召站介紹高檔小姐「小玥」、「喜兒」賣淫價錢在8千至1萬5千元之間，缺貨時，曾讓一名14歲少女「巧兒」上陣；偵訊時，嫌犯供稱，少女應徵時謊稱19歲，他們雖然懷疑，但因旗下小姐應接不暇，就讓她接客了，也因此，林、謝等3男除了妨害風化罪嫌，還被依三年以上、十年以下的重罪「兒童及少年性剝削防制條例」起訴。

起訴書指出，台中有個相當紅火的「阿姨」應召集團，由淫媒陳男與幕後的「阿姨」（不知姓名、在逃）負責拉客，謝、林兩位馬夫，則分工處理上網招攬想賣淫女子、幫小姐化妝及買衣服、接送等雜物。

檢警逮捕林、謝、陳，查出今年5月至8月4日，旗下有兩名高檔小姐「小玥」（花名）、「喜兒」（花名）多次賣淫，每次性交易價格，50分鐘8千元至1萬5千元，原則上小姐可得3500至4000元，如果夜渡資高於一萬，多出來的部分小姐可再對分，這三個月，兩名紅牌小姐在台中市各商務旅館、汽車旅館賣淫多次，也打響「阿姨」應召站名號 。

檢警還查出，今年5月林男透過網路招攬14歲的「巧兒」，應徵時少女謊稱19歲，林與謝看她稚嫩的模樣，雖然懷疑謊報，認為她頂多16、17歲，但當時客人催得急，其他小姐也無暇接客，心想「先做再說」，也沒查身分證就讓「巧兒」接客。

因此，檢察官認為，林、謝等人具有「不確定的故意」，因此，除了五年以下的妨害風化罪，還多起訴一條「兒童及少年性剝削防制條例」，是3年以上、10年下徒刑，且要併科罰金5百萬以下。



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