藍委下週啟動「黑英計畫」　第一槍打總統府私菸風暴

圖、文／鏡週刊

明年大選戰局變幻莫測，鴻海集團創辦人郭台銘宣布放棄參選總統後，讓原本瀕臨分裂的藍營選情，壓力暫時得到緩解，仍待後續整合。不過，國民黨內評估，選局最終依舊會回歸藍綠對決，因此，競選主軸已定調專攻民進黨對手蔡英文，立法院黨團方面也將全面配合，自下週起啟動「黑英計畫」。

立法院新會期在本週一開議，國民黨立院黨團當天一早就霸佔主席台，砲轟民進黨施政不佳，還在議場上擺上「香港反送中，台灣撤惡法」、「綠色恐怖變本加厲，中共代理人惡法撤案」及「國安私菸沒真相，蔡英文國會報告」等布條抗議，替選情增添柴火。

不僅如此，近日國民黨團也持續追打蔡英文論文疑雲，要求成立調閱委員會公布真相。另外，下週起立法院各委員會開始召開後，黨團更將啟動「黑英計畫」，分別在23日、25日的財政、交通委員會中排入私菸案議程，顯示全黨已全面進入戰鬥狀態。

財政委員會召委費鴻泰在23日已安排「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」專案報告，要求財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、總統府秘書長陳菊、國安局長邱國正、法務部調查局長呂文忠及交通部長林佳龍等人報告並備詢。

另外，交通委員會召委童惠珍在25日也排定「總統專機免稅菸案調查、懲處及後續改善作為」專案報告，要求林佳龍率相關單位暨中華航空公司、華膳空廚公司，以及財政部關務署、國安局與內政部警政署航空警察局列席並備詢。



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