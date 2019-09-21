嗨翻！蔡英文大聊論文內容　辣台妹霸氣談連任：決定要讓自己成功

▲蔡英文出席社群之夜活動。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日晚間出席「社群之夜—人蔘第1次」活動。現場邀請包含行政院副院長陳其邁、民進黨副秘書長林飛帆、立委候選人吳怡農，以及多位歌手及網紅現身力挺小英。蔡英文高人氣宛如偶像，一出場就受到高聲歡呼迎接，小英也大方大聊「論文內容」，最後更霸氣談起連任，「我決定我要讓自己成功」。

蔡英文競選辦公室主辦社群之夜系列活動超夯，網路開放報名僅僅兩分半就爆滿，小英一現身活動現場就受到熱烈尖叫歡呼，氣勢宛如巨星登場。

蔡英文心情相當不錯，致詞時沒有講稿，頻頻說起笑話，還不時自嘲，讓全場氣氛嗨翻，甚至拿自己的的論文爭議開玩笑。小英大方提到自己的論文內容，她說如果大家有心情的話，可以翻翻論文的最後，其中提到80年代解決貿易問題的方法，其中一種解方叫做巴塞隆納教授的理論，該名教授正是她相當喜歡的一位。

此外，蔡英文也分享，自己擔任陸委會主委時，曾經在質詢台上被問到，「陸委會主委跟媽祖誰比較大？」她笑稱自己機制回應，原本想答蘋果不能跟橘子比，但不小心口誤講成蘋果不能跟香蕉比。

「辣台妹」也感性向支持者喊話，「我要第二次選總統了，但是我第一次選連任，我決定我要讓自己成功，大家都叫我加油，我聽久了，我跟大家說，我的油需要你們幫我加。」