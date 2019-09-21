直播主之亂3天！連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

圖、文／鏡週刊

高雄接連好幾個夜晚不平靜，不只砸車、砸店，甚至還開槍，3天發生3起暴力事件。引爆導火線的直播主連千毅，昨（19日）晚特別開直播解釋，否認衝突事件和自己有關。

連千毅昔日獄友A男今（20日）告訴本刊：「我跟連千毅當初是在網路上認識，是因為一起債務糾紛，當時連出來擋帳，後來債務人跑路，連也不認帳還封鎖我，但世界上就是有很多巧合，我被關的時候正好跟連關在一起，對於債務那件事，他完全裝做沒發生，還跟我稱兄道弟，他那張嘴真的非常會講。」

另一名新北市蘆洲知名角頭也向本刊表示：「做兄弟不能欺負老實人，之前請人吃漢堡，是不對的；當初認識連千毅的時候，他介紹自己是某天道盟創會會長張姓大哥的乾兒子，最後發現根本不是這樣，做兄弟不能這樣黑白講啦！」

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道上對連千毅的傳言與批評始終沒停歇，連日前也曾在直播中坦言：「誰沒有過去。」但連轉型成網紅後，疑似仍用「強逼人吃漢堡」等強制方式處理爭議，讓人不勝唏噓。近來的街頭暴力，也凸顯連千毅的轉型之路宣告失敗。

「連千毅之亂」引發高雄市民對治安的不滿，檢警今（20日）搜索連位於鼓山的倉庫，是希望藉此宣告打擊不法、遏止暴力的決心。高雄市長韓國瑜也點名高雄市警察局長、分局長等，若再發生暴力事件就要撤換，高雄市民則期盼檢警早日釐清真相，將搗亂治安之徒，繩之以法。

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