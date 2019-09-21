李維菁遺作《人魚紀》有望上螢幕！30部潛力神作入選改編劇本名單



▲文化部公佈30部具有改編潛力的作品。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

一部好戲能躍上大螢幕，除了編劇和導演劇組團隊的努力，源頭往往來自作家嘔心瀝血創作的好故事。文化部在20日舉行「出版與影視跨產業媒合會」，向影視版權產業推薦30部具有改編潛力的入選作品，包括知名作家李維菁生前最後作品《人魚紀》，還有楊双子以日治時期為背景探討女性情誼的《花開時節》等，有望在未來搬上螢幕！

文化部20日舉行108年度（2019年）「出版與影視跨產業媒合會」，包括年度推薦改編劇本書遴選結果公布茶會，此次入選作品題材涵蓋劇情、愛情/言情類、懸疑/推理、奇幻/科幻、恐怖/驚悚等，文體則以長篇小說為主。



▲推薦作品中包括李維菁遺作《人魚紀》，她生前所有力氣都在寫這本書。（左圖／記者林育綾攝；右圖／翻攝李維菁臉書）

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包括李維菁生前最後一部作品《人魚紀》，藉著國標舞與人魚童話，描述一段關於愛情、追求、選擇的女性自省故事。另外還有作家黃國華的《鬼魅豪宅》，以房地產操作為主題，描述政商私相授受、財色利誘、鑽營漏洞等黑暗面故事。

此外還有以日治時期為背景，探討女性情誼的作品《花開少女華麗島》與《花開時節》等，由雙胞胎姊妹作家楊双子著作，題材相當獨特，描繪情感十分細膩。

▲楊双子以日治時期為背景，探討女性情誼的作品《花開少女華麗島》與《花開時節》。（圖／取自博客來）

擔任本屆遴選委員的前中國時報開卷版主編李金蓮表示，入選作品當中有許多年輕作家，在作品類型上找到自己的路，對作品的研究也很扎實。另一位遴選委員七十六號原子董事總經理楊志光也分享，IP投資、再利用者注重作品裡「粉絲基礎、可系列化的延展度、IP本身獨特性」三大特質，在這次遴選過程中許多好作品都具有這些基礎。

兩位委員透露，遴選過程中委員們具有相當高的共識，即便投資方、創作方等不同思考角度對文本價值的判斷方向歧異，但都是在期待一個精采、具生命經驗深度的好故事出現，期盼透過跨界合作放大作品光芒，台灣的文化工業鏈能持續發展越趨成熟。



▲30部具有改編潛力的入選作品，未來有望躍上螢幕。

而文化部次長彭俊亨也表示，出版產業是以創作為導向的知識產業，因應時代及產業模式的改變，出版IP的未來必須導入產業生態鏈系統思維，推動IP的多元授權，讓文本成為文創產業強而有力的故事後勤，並將相應的制度與法規建置完備，點燃產業量能，是文化部目前的重要政策方向。

文化部自2017年推出「出版與影視跨產業媒合平台」，每年選出具跨產業改編可行性之潛力作品，透過媒合會持續將原創文本導入影視、動畫、劇場、遊戲等多元產業，2017至2018年共促成《劍魂如初》等8部作品與影視接軌。

另外此次獲選書籍，將於10月16日起開放影視、動漫、遊戲等相關業者預約，並於11月12日至14日搭配台北電視內容交易及創投媒合會，同步舉行一對一出版及影視跨產業媒合會，促成雙方版權代表進一步洽談。



▲文化部彭俊亨次長(後排左5)、台視周法勛總經理(後排左6)與遴選委員和入選作品出版代表合照。（圖／文化部提供）



獲選書籍介紹及相關活動訊息，可上媒合會官網（http://xmediamatch.moc.gov.tw）查詢。另外，2019年度「台灣文學金典獎」亦將同步於媒合會期間舉行贈獎典禮，提供年度精選文本，協力打造台灣文學品牌並為影視跨產業提供豐富的故事養份，透過IP授權，讓故事成為驅動文化經濟的關鍵動能。