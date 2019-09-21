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影／紀錄兩岸「光影瞬間」　日月潭、綠石槽、外木山驚艷杭州小哥

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記者陳政錄／杭州報導

用影像記錄兩岸、用圖片傳遞鄉愁。為讓兩岸藝術交流空間更廣闊，在2019年浙江．台灣合作周舉辦之際，於浙江美術館舉辦「光影瞬間 映像兩岸」攝影作品展，展期從9月12日開幕到25日，透過兩岸攝影師、青年的鏡頭，認識不同角度的浙江和台灣，甚至是彼此的文化。

▲▼光影瞬間．映像兩岸攝影作品展。（圖／記者陳政錄攝）

▲光影瞬間．映像兩岸攝影作品展在浙江杭州舉辦，當地民眾欣賞攝影師作品—日月潭日出。（圖／記者陳政錄攝，下同）

為舉辦本次展覽，浙江先後組織兩批台灣攝影人、台灣大學生走進浙江攝影創作，以及遴選浙江傳媒學院舉辦兩岸大學生攝影大賽的作品，和「烏鎮的鄉愁記憶」專題攝影等，涵蓋大陸跟台灣的自然風光、人文風情等主題，匯集66位攝影師的411幅作品。

▲▼光影瞬間．映像兩岸攝影作品展。（圖／記者陳政錄攝）

於台灣攝影師的作品中，包括有放天燈、漁民夜間捕撈、祭祀，和日月潭、外木山、象鼻岩、老梅綠石槽、九份等特色，還有台灣鳥類攝影集，協助大陸民眾更了解台灣。

至於以浙江當地為取景的作品，則有如烏鎮風光，杭州錢塘江、錢塘新區空拍、西湖景致等，更有以肉為花，藝術裝飾後的「似花非花」專題攝影，和各式別具特色的主題，展現兩岸攝影師不同的視角。

▲▼光影瞬間．映像兩岸攝影作品展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼光影瞬間．映像兩岸攝影作品展。（圖／記者陳政錄攝）

在浙江經營旅遊業的孟慧華，過去曾多次帶團赴台旅遊達一年，今天剛好帶全家人一同來看攝影展，感觸非常深刻，「雖然寶寶年紀還小，但希望他也能多了解一下。」他也提到，這幾年杭州進步得很快，創新科技發展迅速，也歡迎更多台灣朋友來這裡看看，讓兩岸民眾都能藉由互相交往，擺脫不合時宜的刻板印象。

葉宇晹是在附近工作的「新杭州人」，趁中午空檔前來觀展，老家寧波舟山跟台灣一樣屬於海島，因此雖然他沒有來過台灣，感覺卻相當親切和經驗，特別是看到一些濱海風光的時候。另位和閨密一同前來的陸女士也說，過去到台灣玩的時候，留下很好的印象，這次在朋友介紹下趕緊過來看，相信透過這類的展覽，能協助大家更認識彼此。

▲▼光影瞬間．映像兩岸攝影作品展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼光影瞬間．映像兩岸攝影作品展。（圖／記者陳政錄攝）

在先前於12日舉辦的開幕式上，還為海峽兩岸大學生攝影大賽頒發一、二、三等獎。浙江攝影人劉智宇說，活動最大的收穫是攝影人之間的內心交流，在藉由藝術和攝影認識彼此的同時，也為台灣民眾了解大陸提供更好的途徑。

▲▼光影瞬間．映像兩岸攝影作品展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼光影瞬間．映像兩岸攝影作品展。（圖／記者陳政錄攝）

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