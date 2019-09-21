計劃槍殺蔣介石！「台獨之父」史明曾流亡日本　享壽103歲告別傳奇一生

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計劃槍殺蔣介石！「台獨之父史明」施朝暉流亡日本　享壽103歲告別傳奇一生

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▲史明。（資料照／記者李毓康攝）

▲「台獨之父」史明傳奇的一生，在20日晚間正式拉下帷幕。（資料照／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「台獨之父」史明20日晚間11點09分病逝台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。二戰期間，史明認為蔣介石殖民台灣，開始私下進行獨立運動，計劃刺殺蔣，但因消息走漏、行動失敗流亡日本。1993年，史明被遣返台灣，解除政治犯身分後，持續在街頭推廣獨立運動，在2016年獲聘成為中華民國總統府資政。

史明本名「施朝暉」，1918年11月9日出生台北士林的施家望族，當時正處於日本殖民統治，讓史明從小就產生反抗意識；早年他為了讓台灣脫離惡劣環境，到日本早稻田大學的政治經濟學部留學，主攻政治學及政治經濟學，屬於日治時期的冷門科系。

▲▼日軍在九一八事變後進入瀋陽,抗戰,抗日。（圖／翻攝自維基百科）

▲日軍在九一八事變後進入瀋陽。（圖／翻攝自維基百科）

第一次世界大戰後，史明受到校內流傳的社會主義、共產主義與納粹主義思想影響，開始轉而認同馬克思主義，並深受其吸引。1942年，史明自早稻田大學畢業，受到濃厚的抗日意識及社會主義影響，前往大陸地區加入中國共產黨，成為抗日的地下情報員，化名「林鐸」，但為了籌備游擊隊經費，有時不得已得運輸他厭惡的鴉片。1945年日本戰敗，史明返回北京，被改派至張家口接受共產黨訓練。

抗日戰爭結束後不久，史明在1946年投入第二次國共內戰，並在武力懸殊的情況下節節敗退，隨共軍部隊退到河北省。當時史明帶領游擊隊，與擁有美械的國民黨部隊作戰；與此同時，他目擊共產黨因土地改革運動發生鬥爭，讓他開始感到失望，認為共產黨「本質相當虛偽」。

▲▼1947年3月10日，中共首都留守處人員從南京返回延安3天後，國軍胡宗南兵團從洛川沿成榆公路向延安進攻。（圖／翻攝自維基百科）

▲1947年3月10日，國軍胡宗南兵團從洛川沿成榆公路向延安進攻。（圖／翻攝自維基百科）

史明決定離開的關鍵，是1949年共產黨刻意派遣台灣士兵前往前線，讓他見識到中國人的「漢人種族主義」，自此在心中埋下「台灣人不能和中國人一起」的種子，並於同年逃亡回台灣。事後，他集結30多名不滿二二八事件的倖存者，組成「臺灣獨立革命武裝隊」，決心暗殺蔣介石。

不過，史明等人收集日軍留下的槍枝，消息意外走漏，導致他被監視追捕，最後被迫逃亡日本，還被警備總司令部以「叛亂第一司令」的罪名通緝。日本政府認定他是政治犯，基於人道理由提供政治庇護，他自此展開41年的流亡身活，也在期間寫下《台灣人四百年史》，該書即使解嚴後仍被列為禁書。

▲史明。（資料照／記者林敬旻攝）

1993年，史明返台，在高雄縣鳳山市成立「獨立台灣會」台北總部，接著在高雄市、嘉義市、台中市、台東縣、新竹市等地成立聯絡處，而後他解除政治犯身分，堅持體制外的路線，持續在街頭推廣獨立運動。

此後，史明被視為「台獨左派」、「台獨教父」，是台灣的革命家、政治人物、作家、歷史學者，持續以他的經歷啟蒙諸如蔡丁貴、簡余晏、吳叡人、江昺崙、林飛帆、張之豪、藍士博等人的台灣人意識及價值觀，亦被封為「台灣獨立運動教父」、「台灣獨立建國的精神導師」。

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