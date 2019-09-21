更新／獨派大老史明逝世　享嵩壽103歲

▲台灣獨立運動先驅史明。（資料照／記者李毓康攝）



記者王致凱／台北報導

總統府資政、歷史學者、知名作家史明（本名施朝暉）於20日晚間逝世，享嵩壽103歲。總統府21日凌晨發表聲明哀悼。

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史明教育基金會表示，史明先生年歲已高，因生病老化過世，臨終前未特別交代遺言。基金會董事長黃敏紅表示，預計21日上午在北醫附醫召開記者會統一說明。

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總統府晚間發表聲明，「史明先生近日健康欠佳，本週三總統才前往探視，沒想到今夜驟然離世，總統深感不捨。」總統府聲明哀悼，「作為台灣追求獨立自主的先行者、永遠的革命家，史明先生在戒嚴時代起身抗暴，而流亡海外，仍組織獨立台灣會，與籠罩台灣的獨裁勢力奮戰；國家民主化後，仍為台灣前途積極倡議，引領青年思潮，是台灣民主歷史上的高大身影。」

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史明臉書帳號晚間貼出聲明，稱史明於9月20日晚間11時09分病逝於台北醫學大學附設醫院。網友紛紛留言哀悼，「一路好走」、「歐吉桑，謝謝你」、「謝謝您一生對台的付出」。北醫附醫表示，基於隱私，無法對外透露病患細節。

史明原名「林朝輝」，1918年出生台北士林，後過繼給母系施家望族，遂改從母姓。史明早年留學日本早稻田大學政治經濟學系，二戰結束後開始從事台灣獨立運動，曾計畫暗殺蔣介石，遭國民黨政府以叛亂罪名通緝，長期以政治犯身份流亡海外，直到1993年才返回台灣，返台時已經是七旬老者，著有台灣通史著作《臺灣人四百年史》。

史明於1967年在東京創辦「獨立台灣會」，持續投身台獨運動，是少數主張左派路線、強調社會主義的台灣獨立運動團體。史明終身未婚，於2016年獲聘為總統府資政。

▼史明臉書帳號刊登過世消息。（圖／翻攝Su Beng臉書）

