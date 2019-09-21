用九柑仔店、天之蕉子超人氣戲劇夯　搭追劇專車朝聖去

▲用九柑仔店。（圖／三立電視台協助提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「用九柑仔店」裡，張軒睿看著臭臉維納斯莫允雯的含情脈脈眼神，以及「天之蕉子」中楊子儀偷偷告白吳怡霈的害羞靦腆嗎？這些場景全都在這次的「追劇專車」裡。嘉義縣文化觀光局串連起人氣拍攝地，打造一個專屬粉絲的追劇行程，讓民眾一次追個夠。

▲天之蕉子。（圖／三立電視台協助提供）

追劇專車9月28、29日、10月6、10、11、12、13、19日，共計8個梯次，每團30人發車，上限為40人，將透過導遊帶你走過甜蜜取景地。無論是張軒睿、莫允雯甜蜜雙載的「苦楝樹綠色隧道」、楊子儀與吳怡霈走過的鄉鎮小路等，每人只要新台幣499元就能一次追得足夠、拍得開心。

▲六腳鄉苦楝樹綠色隧道（圖／嘉義縣文化觀光局提供。）

縣長翁章梁表示，嘉義縣為農業大縣，保留相當多農村純樸的特色，這次藉由追劇專車帶領遊客深入各秘密景點，看似平常的街道經過攝影機取景及演員的詮釋，都成為最天然、獨一無二的攝影棚，非常歡迎民眾從不同角度看見嘉義的美。

▲蒜頭糖廠蔗埕文化（圖／嘉義縣文化觀光局提供。）

文觀局長許有仁說明，台劇「用九柑仔店」、「天之蕉子」的爆紅，吹起一股懷舊風潮，不論是熱門台劇「一把青」大師姐住的蒜頭糖廠日式宿舍群、電影「一路順風」裡東石鄉白水湖，或是「阿不拉的三個女人」的大林萬國戲院等，文觀局規畫出一系列的追劇旅遊，就是要戲劇迷們看過來。明年更會規劃多條「追劇」主題遊程，請各位粉絲拭目以待。

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