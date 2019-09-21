別坐等邦交國被拔光　政大學者籲蔡政府重擬外交白皮書

▲總統蔡英文上任丟掉7國破歷任總統紀錄。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，吉里巴斯也在20日與我國斷交，讓我國邦交國減少至15個。根據統計，總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生對此表示，現在的外交困境如同台灣退出聯合國時的斷交潮，他認為政府應該提出外交政策白皮書，全盤檢討政策方向，而不是沒有積極作為，坐等邦交國被拔光。



嚴震生表示，現在的外交困境，嚴重程度讓他想起1970年代，台灣退出聯合國時出現的斷交潮，斷交國一個接一個，他認為政府現在就應該提出外交政策白皮書，告訴大家政府現階段的外交政策是什麼，面對斷交會怎麼因應。

嚴震生批評，當年前總統陳水扁雖然失去9個邦交國，但也建交3個，現在政府卻沒提出外交具體對策，不願意和兩岸對話、不採行外交休兵、也不要九二共識，但也不主動出擊積極尋求新的建交國，造成現況形同「坐等邦交國被拔光」。



嚴震生擔憂，吐瓦魯、海地等都傳出外交關係不穩的消息，接下來到10月1日中國國慶前，可能出現連鎖效應；而且從薩爾瓦多和台灣斷交到現在的索羅門、吉里巴斯，美國雖然支持台灣，但似乎有些「使不上力」，連這些小國在短時間內離開台灣也無法阻止。

嚴震生說，如果台灣失去加勒比海所有友邦，那將來連過境美國的藉口都找不到。