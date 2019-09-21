塔巴「高低層分離」豪雨彈強襲！威力UP強風狂颳…1張圖看雨怎下

▲颱風塔巴雖未直撲台灣，但外圍環流帶來的雨勢及強風驚人。（圖／氣象局）



記者鄒鎮宇／台北報導

第17號颱風「塔巴」19日生成後威力不斷提升，外圍環流伴加上東北季風增強，雖然不會直撲台灣卻也對天氣造成不小影響，局部地區須防範強風豪雨，民眾到山區或海邊時都須特別留意。

中央氣象局在臉書「報天氣-中央氣象局」PO文表示，塔巴雖然不會直撲台灣，但仍須注意「強風」、「豪雨」及「巨浪」等三個威脅，20、21日北台灣有雨，新竹以北及宜蘭都有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區更有局部豪雨出現。

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▲▼氣象局20日晚間已發布豪大雨、陸上強風特報。（圖／氣象局）



另外，由於台灣位於「大陸高壓」與「塔巴颱風」中間，氣壓梯度明顯，造成各地風勢強勁，台灣及離島沿海、空曠地區易有8至10及陣風，基隆北海岸、東北部及中彰雲沿海易有11及陣風，西半部易有強陣風。

巨浪部分，北海岸及東北角的浪高可能超過5公尺，其他沿海地區及離島至少3公尺高以上，建議民眾避免前往北台灣海邊活動。

氣象局指出，塔巴22日遠離台灣，雖然各地天氣轉為穩定，僅東半部有局部性陣雨，但東半部及恆春半島沿海仍有機率出現超過1.5尺高的長浪，還請民眾前往海邊時須多加注意。

▼塔巴為北台灣帶來不小的雨勢。（圖／氣象局）

