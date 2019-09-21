舊愛比較美？吉里巴斯扁時代棄陸投台　今狠甩16年邦誼

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部出面說明。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

舊愛比較美？吉里巴斯20日與我國斷交，改與中國大陸建交。事實上，吉里巴斯先前與大陸就是友邦，前總統陳水扁上任後爭取到吉里巴斯與我國建交。如今，吉里巴斯狠甩16年台邦情誼，再度投入大陸的懷抱。

1892年吉里巴斯成為英國保護領地的一部分，1979年脫離英國後獨立，1980年與大陸建交，陳水扁2000年上任後，與大陸展開外交爭奪戰，終於在2003年11月7日與吉里巴斯正式建交。

2004年陳水扁連任後，2005年率團親自訪問吉里巴斯。前總統馬英九2010年訪問吉里巴斯。總統蔡英文2016年上任3年半以來，走訪多數邦交國，但因行程安排問題，未曾到訪吉里巴斯。陳水扁為此呼籲蔡政府注意與吉里巴斯的外交關係。

▲蘇嘉全晉謁吉里巴斯總統馬茂。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

吉里巴斯今年7月12日適逢獨立40周年，蔡英文派立法院長蘇嘉全以總統特使的身分出席吉里巴斯獨立慶典相關活動，以表達我國對吉里巴斯獨立40周年的重視與台吉兩國篤睦邦誼。

繼16日索羅門群島後，另一太平洋友邦吉里巴斯也馬上淪陷，我國國安會與外交部高層啟動緊急因應，美方也派人前往吉里巴斯，協助我國大使館人員與該國高層溝通。

涉外人士透露，在交涉過程中，吉里巴斯向我國獅子大開口，要求一架價值約7000萬美元的737客機，但我國拒絕，而吉里巴斯轉向與大陸交涉，陸方「殺價」用3000多萬美元的C919來換。

▲吉里巴斯與我國斷交，外交部長吳釗燮出面說明。（圖／記者李毓康攝）

外交部表示，吉里巴斯20日正式通知我方，與我國斷絕外交關係，對吉國政府不顧兩國多年情誼，我方深感遺憾並與強力譴責，即日起中止與吉里巴斯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，並立即撤離大使館、技術團及衛生中心人員，也要求吉國立即撤離其政府駐台人員。

外交部指出，吉里巴斯總統馬茂及執政黨部份人士一直對中國大陸存有幻想，馬茂2016年上任後仍與大陸有經常性互動，近來大陸政府也藉由漁業公司或以其他商業投資為藉口，長駐吉里巴斯，滲透吉國政界並擴展其影響力；另外，大陸政府已承諾提供贈款供吉國採購多架民航機與商用渡輪等，誘使吉國外交轉向。

對於短短5天之內，接連失去2個邦交國，蔡英文表示，面對吉里巴斯政府所做的決定非常遺憾，選擇離開台灣這樣一個真誠的朋友，去當中國大陸的棋子，絕對是一個很大的錯誤，此外，對於外交部長吳釗燮請辭，她予以慰留。

▲總統蔡英文說明吉里巴斯斷交。（圖／記者沈繼昌攝）