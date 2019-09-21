宣信國小打造藝術廁所　繪本風格成為人氣熱點

▲嘉義市宣信國小打造藝術廁所。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市宣信國小斥資逾500萬元，邀請校友藝術家SMART莊信棠，以大白熊為主角、四季為背景設計，將校內老舊廁所改造為具繪本風格的藝術廁所，童話般的空間配置符合師生需求，更融入環境美學創意，20日市長黃敏惠等貴賓到場揭幕啟用。

▲嘉義市宣信國小由在地藝術家校友SMART莊信棠回饋母校設計藝術廁所，市長黃敏惠(圖右)揭幕啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，「2019年在宣信國小遇見最美麗的廁所。」由在地藝術家校友SMART莊信棠回饋母校所設計的新廁所不僅美麗又夢幻，也是全國獨一無二的藝術廁所，讓城市處處都有充滿美感的設計。

▲嘉義市宣信國小打造藝術廁所，讓向來讓人覺得骯髒的空間搖身一變變成人氣熱點。（圖／記者翁伊森翻攝）

SMART說，自己把廁所當藝術品在設計。以大白熊為主角、四季為背景，在1至4樓呈現不一樣的童趣，希望能藉由繪畫引導孩子看見美麗也思考環境維護的議題，彰顯藝術與廁所結合的教育意義。雖然本次設計在小空間內呈現，但廁所只是開始，仍期待未來有機會可以有更大型的觀光規劃，期待民眾多多支持環境美學。

宣信國小黃金木校長表示，透過公民參與、師生對話了解需求將長年老舊的誠信樓西側廁所做改建，充分展現教育的意義，也讓孩子有參與的機會，以Smart老師的壁畫為基底，由師生共同合作完成繪本，透過繪本的引導，幫助孩子接觸大自然的環境議題，思考可以為保護環境所做的各種努力。

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