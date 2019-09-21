　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美報告指貿易爭端不利美企在中國發展　耿爽：盼美方多聽國內聲音

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中美貿易戰。（圖／路透）

▲耿爽希望美方多傾聽美國國內的理性聲音。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

美中貿易全國委員會近日發布《2019年度國會選區對華出口報告》，指出中美緊張關係持續緊張，以及雙方貿易爭端的不確定性，讓美國企業拓展中國市場時，受到負面影響。對此，中國外交部發言人耿爽20日強調，報告中的觀點具有一定代表性，而統計數據再次說明，中美早已形成高度互補的關係，「希望美方多傾聽美國國內的理性聲音」。

美方發布的報告中，認為中國仍是美製造業和服務業主要出口目的地，但雙方不斷升溫的緊張關係，以及貿易爭端的不確定性，讓美國企業拓展中國市場時，受到負面影響。耿爽在例行記者會上說，報告中觀點具有代表性，也反映出一段時間以來，美國工商界和地方對中美經貿摩擦加劇的擔憂，以及對中美雙方透過談判處理摩擦的期待。

▲▼耿爽。（圖／翻攝中國外交部）

▲耿爽。（圖／翻攝中國外交部）

他又稱，不斷升級的貿易戰正使美國加速失去中國市場份額，損害美國工商界和地方的利益的同時，其實「損害的是美國普通民眾的利益，可謂損人害己，得不償失」。耿爽強調，「我們希望美方多傾聽美國國內的理性聲音，同中方一道，在相互尊重、平等互利的基礎上，為談成一個互利雙贏的協議作出努力。」這不僅是兩國及雙方人民的利益，也是國際社會的期待。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

ET快訊
快訊／獨派大老史明逝世　享嵩壽103歲
馬蓉爆懷第三胎！離婚王寶強8個月…IG曬「大肚照」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

要求「分手砲」被拒後殺妻+藏屍　冷血嗜賭男一審判死

美報告指貿易爭端不利美企在中國發展　耿爽：盼美方多聽國內聲音

女友哭訴被摸屁股！他氣炸...往兄弟臉上灌一拳　對方送醫10天走了

客投訴菜裡「白色蠕動」有蛆　餐廳老闆全吃光「有我就拉肚子」！

影／我想去拘留所！醉漢求警方「隨便弄點事」...原來只為了進去陪他

地方GDP總和超過全國　國家統計局：將由中央統一核算

學生組織批未實行雙普選　港府：中英聯合聲明沒訂下

「高度讚賞」台吉斷交　國台辦：民進黨欺騙廣大台灣同胞

快訊／大陸前人大常委曾憲梓　病逝廣東梅州…享壽85歲

惡女隨地尿尿！被制止竟「撂人痛毆」...傷者血吐滿地　網轟：有什麼臉打人

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

要求「分手砲」被拒後殺妻+藏屍　冷血嗜賭男一審判死

美報告指貿易爭端不利美企在中國發展　耿爽：盼美方多聽國內聲音

女友哭訴被摸屁股！他氣炸...往兄弟臉上灌一拳　對方送醫10天走了

客投訴菜裡「白色蠕動」有蛆　餐廳老闆全吃光「有我就拉肚子」！

影／我想去拘留所！醉漢求警方「隨便弄點事」...原來只為了進去陪他

地方GDP總和超過全國　國家統計局：將由中央統一核算

學生組織批未實行雙普選　港府：中英聯合聲明沒訂下

「高度讚賞」台吉斷交　國台辦：民進黨欺騙廣大台灣同胞

快訊／大陸前人大常委曾憲梓　病逝廣東梅州…享壽85歲

惡女隨地尿尿！被制止竟「撂人痛毆」...傷者血吐滿地　網轟：有什麼臉打人

計劃槍殺蔣介石！「台獨之父」史明流亡日本　享壽103歲告別傳奇一生

要求「分手砲」被拒後殺妻+藏屍　冷血嗜賭男一審判死

14歲少女謊稱19歲應徵！應召站秒上架接客　馬夫下場超慘

2019日妞狂推清爽身體防曬5選　超水感不咬皮膚

《聲林2》18歲小鮮肉賽前害羞…一上台帥炸！　瞇眼笑唱電翻網：是我的菜

舉重世錦賽／中華隊重頭戲來臨　郭婞淳21日出賽

看《返校》「午夜場試映」狂批爛片！　網一查酸爆：是觀落陰看的？

藍委下週啟動「黑英計畫」　第一槍打總統府私菸風暴

「全聯店王」業績爆棚！背後靠靈魂之手還有5大天王商品

直播主之亂3天！連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

大陸熱門新聞

女友被兄弟摸屁股！他一拳打死對..

女酒駕拗「明要上學」求放過　交..

男嬰出生4天剖腹產子！肚子腫成..

人妻當街遭捅刀慘死　7歲兒目睹..

她按摩時睡著！技師脫褲「火速衝..

客投訴菜裡有蛆　老闆將剩菜全吃..

深夜躺床爽滑手機！男大生心跳停..

18歲男平躺玩手機...手滑砸..

老奶奶被狗咬「跪地學狗叫」　路..

肚中胎兒快窒息喪命…孕婦拒絕手..

求分手砲被拒後殺妻　嗜賭男判死

耿爽：貿易戰的升級使美國加速失..

惡女隨地尿尿！被制止竟痛毆對方..

影／醉漢想進拘留所！求警方出主..

更多熱門

相關新聞

神秘肺病罹患者衝破500人

美國近日出現多起神秘肺病，一旦換病會出現嚴重呼吸困難、咳嗽、胸痛甚至感到噁心。美國衛生當局表示與調味電子煙有關。美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）表示，罹患神秘肺病的人已經7人死亡，患病者也從原來的380人增加至500人，3/4患病者都是男性，而且超過一半的年齡都在25歲以下。

一次6個！北美風暴蟑螂式生成　

索羅門斷交　路透：美「重新評估」援助

聯邦快遞機師被拘　陸證實：涉走私氣槍彈

慧眼看天下／孫明德：台降息最可能時機在明年

關鍵字：

中美貿易戰耿爽美國2019年度國會選區對華出口報告

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

柴油車加95無鉛　24萬飛了

女友被兄弟摸屁股！他一拳打死對方

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

更新／史明逝世　享嵩壽103歲

護士狂玩手機　病人上吊還不知

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回來

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

馬蓉爆懷第三胎！IG曬「大肚照」

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

使用iPhone手機6大壞習慣

快訊／3縣市發豪雨特報！塔巴環流「豪雨彈」強襲

具惠善出院了！刪光安宰賢外遇文　韓網看到發文罵翻

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面