美報告指貿易爭端不利美企在中國發展　耿爽：盼美方多聽國內聲音

▲耿爽希望美方多傾聽美國國內的理性聲音。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美中貿易全國委員會近日發布《2019年度國會選區對華出口報告》，指出中美緊張關係持續緊張，以及雙方貿易爭端的不確定性，讓美國企業拓展中國市場時，受到負面影響。對此，中國外交部發言人耿爽20日強調，報告中的觀點具有一定代表性，而統計數據再次說明，中美早已形成高度互補的關係，「希望美方多傾聽美國國內的理性聲音」。

美方發布的報告中，認為中國仍是美製造業和服務業主要出口目的地，但雙方不斷升溫的緊張關係，以及貿易爭端的不確定性，讓美國企業拓展中國市場時，受到負面影響。耿爽在例行記者會上說，報告中觀點具有代表性，也反映出一段時間以來，美國工商界和地方對中美經貿摩擦加劇的擔憂，以及對中美雙方透過談判處理摩擦的期待。

▲耿爽。（圖／翻攝中國外交部）



他又稱，不斷升級的貿易戰正使美國加速失去中國市場份額，損害美國工商界和地方的利益的同時，其實「損害的是美國普通民眾的利益，可謂損人害己，得不償失」。耿爽強調，「我們希望美方多傾聽美國國內的理性聲音，同中方一道，在相互尊重、平等互利的基礎上，為談成一個互利雙贏的協議作出努力。」這不僅是兩國及雙方人民的利益，也是國際社會的期待。

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