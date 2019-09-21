南太平洋友邦拉警報　 陸學者「帛琉最難挖」

▲▼總統蔡英文2019年3月24日訪帛琉。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者任以芳／北京報導

索羅門群島宣布斷交，不到一周，吉里巴斯也和台灣斷交。過去我方強力鞏固太平洋友邦，6個剩4個！大陸學者也坦言，「台灣在南太平洋的友邦吐瓦魯可能有動搖跡象，帛琉堅定不好被挖牆角。」

▲總統蔡英文先前拜訪吐瓦魯「親台派」總理索本嘉Enele Sopoaga。（圖／採訪團提供）

目前台灣在南太平洋友邦剩下吐瓦魯、諾魯、馬紹爾與帛琉。日前友邦吐瓦魯政局變動，「親台」總理索彭嘉下台，由新任總理納塔諾（Kausea Natano）上任。上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯（21日）接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，「新總理納塔諾對台政策不明，這次選上國會議員新人居多，對台政策隨時可能有變化。」

▲台灣南太平洋邦交國吐瓦魯。(圖／達志影像／美聯社)

長年依靠外援的吐瓦魯由9個島礁群組成，人口1萬多人，土地貧瘠，目前面臨最大問題和吉里巴斯一樣，全球氣候暖化海平面上升，有滅島危機。包承柯表示，「全世界現在只有大陸有造島技術，現在幫助馬爾地夫造島，這些資訊都是公開的。假設吐瓦魯出現國家存亡危機，未來和大陸合作，比什麼都重要。」不光是吐瓦魯，台灣另個友邦馬紹爾早開始「墊高國土自救」，並且十分關注馬爾地夫興建的人工島嶼「希望之城」。

▲蔡英文訪帛琉，美國駐帛琉大使全程參與活動。（圖／翻攝蔡英文臉書）

台灣鐵桿邦交國帛琉，1999年12月29日與我方簽署建交公報，近年夾在兩岸動盪之間，友誼堅定。兩年多前，被北京政府宣告該島國並非「被批准的旅遊目的地國家」，大陸遊客掉一半，帛琉還是抗陸挺台。包承柯分析，帛琉和史瓦蒂尼，因為國家沒有生存危機，相對不好挖牆角，他們不跟大陸建交，只是觀望。但兩岸如果持續對立，邦交國數量很有可能繼續減少。