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要求「分手砲」被拒後殺妻+藏屍　冷血嗜賭男一審判死

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▲郭亮出庭受審時的畫面。(圖／「婁底中院」微信公號）

郭亮出庭受審時的畫面。(圖／「婁底中院」微信公號）

大陸中心／綜合 報導

湖南婁底市男子郭亮因沈為迷賭博。經常跟妻子廖曉英發生爭吵，後者多次提出離婚，兩人之後分居。去年12月，郭男聲稱同意離婚，哄騙妻子回家後，想跟方發生性關係，卻遭到拒絕。

他在欲求不滿之下，憤而將對方殺害，並藏屍於一處空屋的地窖。婁底市中級人民法院周五(20日)一審宣判，郭亮蓄意殺人罪名成立，判處死刑，剝奪政治權利終身。

起訴書指出，郭、廖兩人在2011年相識後結婚，婚後育有兩子，去年初分居。郭男在案發前一天曾要求廖女不要離婚，遭到拒絕。翌日(2018年12月4日)上午，他謊稱同意離婚，把廖女騙回家。郭男當天再度游說妻子不要離婚，依然未能成功。

接著他要求來一發「分手砲」，但同樣遭到拒絕。郭男怒從心上起，惡向膽邊生，使盡力氣掐死廖女。為確保妻子死得透徹，他用塑膠袋套在死者頭上再打結，然後再外出購買農藥，準備藏屍後服毒自殺。無奈因為買來的農藥毒性太低，自殺失敗。後來他把屍體藏在案發村莊內一處無人居住的空屋裡。

警方在案發後9天後找到死者屍體，兩天後將郭男逮捕。廖女家屬曾公開表示不要求對方任何金錢賠償，只要求將他判處死刑。

法院審理時認為，郭男故意非法剝奪他人生命，致人於死，構成蓄意殺人罪，依法給予懲處。由於郭男作案手法殘忍，且有轉移、藏匿屍體以及躲藏等逃避法律制裁的行為。公訴機關提出不給予從輕處分意見，死者家屬也要求從嚴懲處，法院於是遂依法作出上述判決。

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