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3年丟7國！蔡英文破歷任總統紀錄　前府發言人看不下去

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▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文任內斷交7國，破歷任總統紀錄。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，吉里巴斯也在20日與我國斷交，讓我國邦交國減少至15個。根據統計，總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄。前總統馬英九執政期間曾任府發言人的陳以信在臉書痛批，「蔡英文對不起中華民國」。

台灣16日才與索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮20日宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。國民黨表示，蔡英文應立即撤換吳釗燮等官員，並重新檢視外交政策，避免邦交國數字繼續下探。蔡英文20日在桃園出席活動時則表示，外交部全程掌握中，並把矛頭指向對岸，認為是中國大陸在干預台灣選舉而出招。

高雄市長韓國瑜國政顧問團召集人、前行政院長張善政痛批，每次一斷交，蔡英文就只會罵大陸，「爭取一時爽的心態」，卻拿不出對策，如果再不改弦易徹，換10個外交部長都不夠蔡英文用。

陳以信批評，「五天斷交兩國！證明蔡政府踏實外交踏不實，總統請道歉！外長請下台！蔡英文對不起中華民國」。

1979年吉里巴斯脫離英國獨立，1980年曾與中國大陸建交，2000年前總統陳水扁上台，與中國大陸展開外交爭奪戰，2003年11月7日爭取到吉里巴斯與我建交，卻沒想到在另外一位民進黨總統手中斷交。

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