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尹衍樑曾捲「國安密帳案」風暴！當庭認罪　承諾繳公庫1000萬

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▲▼潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

▲潤泰集團總裁尹衍樑曾捲「國安密帳案」風暴。（圖／ETtoday資料照）

社會中心／綜合報導

南山人壽新系統「境界」從去（2018）年上線開始就不斷出包，今年被金管會開罰7次，金額高達5460萬元，董事長杜英宗則被停職2年。當初推薦境界的就是潤泰總裁尹衍樑，如今他的36歲兒子尹崇堯現在則將接下代理董座。事實上，尹衍樑從李登輝時期開始就備受爭議且捲入多起司法案件，其中最著名的就是「國安密帳案」。

回顧國安密帳案，時任財團法人台灣綜合研究院長的劉泰英在1999年4月間，曾把735萬美金旅行支票（當時折合約新台幣2億3875萬元），也就是「奉天專案」所列的「鞏案」結餘款，交給潤泰負責人尹衍樑。據了解，劉泰英不但謊稱這是李登輝競選結餘的海外捐款，他還告訴尹衍樑，「李登輝卸任後將到台綜院服務，請兌領後再用個人名義回捐給台綜院。」

北檢當時調查發現，尹衍樑指示不知情的集團財務長丁祈安，將該筆款項以捐款名義存入潤泰集團後，後用個人1億4600萬元、書田診所900萬元、評輝公司4000萬元、潤泰營造3000萬元，以及興業公司2500萬元等名義，開立5張面額共2億5000萬元的支票給劉泰英，再把該款項存入台綜院。

請繼續往下閱讀...

北檢認為，尹衍樑將此筆款項存入公司，再用捐贈方式流至台綜院，已觸犯刑法第215條的「業務登載不實文書罪」與民國89年4月26日修正施行前的商業會計法第71條「明知不實事項而填製會計憑證罪」。

▲▼台灣綜合研究院創辦人劉泰英。（圖／資料照）

▲在前總統李登輝時代有「大掌櫃」之稱的劉泰英，判處有期徒刑3年。（圖／資料照）

特偵組2011年時偵辦國安密帳案，依貪污罪起訴前總統李登輝、劉泰英，但尹衍樑非屬特偵組職所掌範圍，故依違反商業會計法、刑法偽造文書罪以及稅捐稽徵法，將尹衍樑移送北檢。據了解，由於尹衍樑當庭認罪，且表明他願意捐款做公益，被判緩起訴1年，條件是要向公庫繳交1000萬元。

事實上，兩蔣時代開始，在國安局名下的秘密預算，可由當時的中華民國總統直接批准後動用，但這些經費的挪用，一開始缺少法律規範與帳目查核，後來在李登輝執政期間，以「奉天專案」等計劃，將國安局各項秘密預算集中，加以法制化。

「奉天專案」也可說是國安局編列專供元首使用的秘密費用，國安局在奉天專案下再編列以學術合作支援外圍單位的「當陽專案」與對美日外交的「明德專案」等，中華民國外交部1993年設立了「鞏案」計畫，就是意圖維持與南非的邦交。

時任總統的李登輝1994年出訪南非時，參與曼德拉總統就職典禮，在訪問過程中，他答應捐贈美金1050萬元給南非執政黨，作為「重建暨發展計畫」用途。曼德拉則承諾不會與中華民國斷交，當時立法院對「鞏案」並無編列相關預算，李登輝指示外交部可以向國安局動支「奉天專案」的錢先行代墊。

後來國安局於1998年9月間，發文要求外交部返還「鞏案」墊款，時任外交部長的胡志強後來歸還代墊款，將1,070萬元美金匯入國安局盛昌公司在中國農民銀行國外部的帳戶。國安局會計長徐炳強收到1,070萬美元後，在同年4月1日指示，國家安全局出納組上校組長劉冠軍提領750萬美元。

▲▼前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝最後獲判無罪。（圖／資料照）

由劉冠軍化名換購美國運通銀行，面額達1000美元的連號旅行支票7500張，還有29萬4545美元的現金，由徐炳強以「水果禮盒」包裝後，送至中華開發工業銀行董事長辦公室交予劉泰英。

劉泰英收到後，私下將其中150張旅行支票（15萬美元）與現金佔為己用，其餘則交給尹衍樑，繼而引發整起事件，最後由最高法院於2015年11月4日三審宣判，劉泰英依「侵占公有財物罪」判處有期徒刑3年，褫奪公權3年定讞，李登輝部份則維持無罪。

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