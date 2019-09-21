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影／看兩岸畢業生翻玩當代藝術　17美院首屆杭州聯展吸睛

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記者陳政錄／杭州報導

為推動兩岸文藝交流，中國美術學院和台灣藝術大學聯合主辦「叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展」，邀兩岸17所美術院校畢業生、200件作品共襄盛舉，並特地選址浙江杭州新興的藝術集散地、網紅打卡點—象山藝術公社展出，讓來自台灣的84位學生與陸生交流，一起翻玩當代藝術。

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展。（圖／記者陳政錄攝）

▲叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展9月20日開展。（圖／記者陳政錄攝，下同）

首屆展覽命名「叢生」，是2019年浙江．台灣合作周的系列活動之一，旨在增強新時代海峽兩岸藝術教育的交流，促進藝術家互動，催生對當代文化的認知和分享，從青年中蘊生協同創新的學術共同體。

台灣藝術大學美術學系院長陳貺怡表示，兩岸藝術本是一家，在20日開展前，84位台灣學生17日就來杭州布展，在這段時間中，藉由與這邊同學的對話交流，學習到不同的思想和表現方式。

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣藝術大學美術學系院長陳貺怡。

她直言，兩岸畢業生的藝術作品在側重內容、思想上確有差異，特別在許多特殊議題於在地文化、風土民情展現上，都會有所不同。同時，在當代藝術全球化發展的過程中，除了平面媒材，多媒體使用也相當頻繁，兩岸學生將可在這些領域上，互相學習交流。

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展。（圖／記者陳政錄攝）

中央美術學院影像藝術研究所的研究生陳敏凱，是首次與台灣學生進行文藝交流，他認為除了過去熟知的導演李安、編舞家林懷民等，透過這幾天的交流，發現台灣學生都很細心，藝術家也相當重視鄉土文化的展現，是值得借鏡的地方。

台藝大雕塑系碩士生張伯豪表示，他的作品主要以自身的人像為基底，再以A4紙列印出他到香港、雲南等地交流的影像貼上，「風一吹，就會呈現出不同的面貌」，探討自我認同等議題。他說，前一次到雲南交流，認識了一位當地學生，雖然彼此有許多差異，卻意外的談得來，這種具有落差卻又親近的關係，帶給他畢業作品不少靈感。

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展9月20日開展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展。（圖／記者陳政錄攝）

本次策展共有來自台灣的台藝大、台師大、北藝大、南藝大、高師大、東方設計大學、亞洲大學、台科大等院校，以及大陸的中央、西岸、魯迅、湖北、天津、廣州、四川美術學院等代表，國台辦交流局副局長董碧幽、浙江省台辦主任莊躍成、中國美術學院院長許江、台灣設計聯盟理事長林磐聳等出席。

主辦方表示，展覽將著重呈現兩岸青年四個方面的探索：共同關注人與自然富於雋意的「目既往還」、從日常生活中擷取的「非常日常」、深入造型本體的「語言實驗」、以身體經驗和媒介經驗為主題的「以身觀身」，由此呈現出兩岸青年的生生不息的藝術創作狀態。

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展。（圖／記者陳政錄攝）

除了展覽舉辦，120名兩岸優秀作者還將通過手繪、紙藝、服裝設計進行共同創作，舉行為期三天的青年設計營。同時，亦舉辦「互聯網、大數據、智媒體時代的藝術教育」為題的兩岸藝術教育論壇，邀請18所兩岸院校教師交流。

▲▼叢生——2019兩岸藝術院校優秀畢業作品聯展。（圖／記者陳政錄攝）

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