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薩德天敵！北韓新潛艦籌備下水　可攜帶「潛射彈道飛彈」

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▲▼北韓新浦南造船廠正建造一艘彈道飛彈潛艦。（圖／翻攝自《北緯38度》（38 North）網站）

▲北韓新浦南造船廠正建造一艘彈道飛彈潛艦。圖為2018年建造進度。（圖／翻攝自《北緯38度》（38 North）網站）

記者林彥臣／綜合報導

美國米德爾伯里國際研究學院（Middlebury College）與美國行星研究室（Planet Labs Inc）分析衛星拍攝照片得出結論指出，北韓建造的新潛艦正在籌備進入下水階段的相關事宜，而且可以攜帶潛射彈道飛彈。

根據日本NHK報導，美國行星研究室所拍攝的衛星空拍照，與米德爾伯里國際研究學院共同分析之後，顯示平壤新浦南造船廠（Sinpo SouthShipyard）岸邊出現12根柱子和100公尺長的設施，表明國際媒體盛傳的北韓潛艦最近即將下水。據推測，該艘潛艦可以攜帶潛射彈道飛彈。

根據美韓研究所（US-Korea Institute）的《北緯38度》（38 North）網站報導，曾經在2018年11月拍攝的衛星圖片中，發現北韓正在建造第一艘彈道飛彈潛艦，這艘潛艦擁有直徑7.1公尺的潛艇耐壓殼體，比現役的羅密歐級潛艇（Romeo-class）還要大，可能是新浦-C級（SINPO-C）彈道導彈潛艦，也就是新浦級實驗彈道導彈潛艦的改進版。

今年7月朝中社報導指出，北韓領導人金正恩視察了這艘新潛艇，「瞭解了它的作戰參數和作戰武器系統」，但沒有提供有關潛艦本身或其裝備的詳細信息。南韓國防部認為，北韓新潛艦至少可攜帶三枚彈道飛彈。

由於美軍在南韓部署的「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統覆蓋角度僅120度，一旦北韓成功製造出潛艦和潛射彈道導彈，就能利用死角擊毀「薩德」。

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