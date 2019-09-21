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「全聯店王」業績爆棚！背後靠靈魂之手還有5大天王商品

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▲▼西川隆設計的全聯店型 。（圖／業者提供）

▲全聯泰山全興店350坪空間，平均一天進帳百萬元營收。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

原本是全台業績冠軍王的金門慈湖店，曾創下全聯的開幕營收新高歷史紀錄。不過，後來在當地開設第二家全聯加上家樂福進駐後，使店王寶座被新北市泰山的全興店奪走。這家門市為全聯首家第三代新店型，不僅裝潢採用日式風質感風格，還有現烤麵包、熟食、咖啡等5大天王商品，甚至擁有座位區以及超大停車場，吸引最遠從八里來的消費者。每月業績可超過3000千萬元，效益驚人。

目前全聯在全台擁有約980家門市，並於去年創下業績歷史新高，將近1200億元，為台灣超市龍頭霸主，展望今年更將挑戰1300億的業績目標，展店至1011店，其成長動能除靠5大天王商品，包含現煮咖啡、現烤麵包、葡萄酒、冷凍調理商品、有機蔬果外，還有最重要的「店質」提升，其幕後的靈魂之手便是擁有「日本超市改造王」的西川隆。

西川隆至今已經手逾800間日本超市改裝設計，他擅長使用有溫暖的木質風格及燈光，提升門市質感，並強調商品演繹效果，即運用燈光照明亮度不同投射商品，增加色彩還原度。然而，由於日本與台灣消費習慣不同，因此西川隆於2016年設計泰山全興店時，還特別先到台灣傳統市場考察，發現台灣消費者十分喜愛熱鬧的消費氛圍。

▲▼西川隆設計的全聯店型 。（圖／業者提供）

▲西川隆運用不同燈光的演出效果，讓商品擁有生命力，以吸引消費者購買。

對此，西川隆設計的全聯店型就將動線設計重新配置，走進入口處會先看到麵包跟水果，讓消費者擁有色彩豐富與季節感，在往裡面走則會看到蔬菜、熟食區，接著才是魚肉區、冷凍食品區，整間門市的1/3放置生鮮產品，就像在逛傳統市場般熱鬧感，而其餘2/3就放置餅乾與進口商品等乾貨。同時，他也會設計座位區，讓消費者可以休息或吃東西。

目前由西川隆設計的全聯第三代店型已有9間，除了泰山全興店奪下店王寶座，最新開幕的台中市政店更是擁有全台最美封號，加上首家「We Sweet咖啡館」導入，因此受到許多消費者矚目，其才開幕兩天就創下550萬業績，突破開店有史以來的開幕前兩日記錄，後續效益看漲。而今年底前還會有3間由西川隆設計的新店將開幕。

全聯指出，由西川隆設計的店型成本需花3500萬元，比一般店改造所需的成本高一倍，因此為控制預算，當初也與西川隆談好可用其元素複製，像是找台灣廠商或替代材料等，並依不同店所需進行改造，達到高度模組化快速複製，平均可省下逾1500萬成本，目前已有112間西川元素店型，且改造後業績都有不錯表現，平均都有2成以上成長，甚至最高可來到5成，預計今年底前再新增20家。

▲▼西川隆設計的全聯店型 。（圖／業者提供）

▲透過牆面布置與商品陳設等細節，讓消費者感受熱鬧的賣場氣氛。

至於5大天王商品亦為今年主力發展，其中現烤麵包和現煮咖啡更稱為黃金組合，預計2020年將導入每一家門市；而冷凍調理商品則是看好中食商機，將開發更多品項，讓消費者買回家能快速料理，預計能吸引更多不會煮菜的年輕人成為新會員。目前30歲以下的會員佔整體10％。

全聯表示，今年將持續優化店質，並新增有停車場的門市，如去年新增的門市中就有80%都有停車場，而後續還會以「方便省錢又好玩」為行銷策略，像是推出更多有趣集點活動，或是在門市導入娛樂概念設置，如電子看板等，讓消費者來購物就像在玩遊戲一樣好玩，以吸引更多不同族群消費者，帶動業績往上成長。

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