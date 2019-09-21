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醫院走廊都是血、病患全躺路邊...他憶20年前921：畫面忘不了

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▲▼921地震,雲林縣斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／慈濟基金會提供）

▲20年前的9月21日震垮了無數個家庭，奪走2000多人性命。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

「我看到躺在病床上的患者排在馬路上，醫院走廊都是血...」20年前的9月21日震垮了無數個家庭，慈濟基金會在災後協助重建了50所學校，當時參與規劃的營建處主任林敏朝再次談起921，直說「每一個畫面都怵目驚心，到現在都還清晰地烙印在腦袋裡，真的忘不了。」

1999年9月21日凌晨1點47分全台天搖地動，一共奪走2千多人性命，慈濟基金會在災後馬上投入救援。林敏朝當天人在台北，「地震發生時覺得整個台北市就像一艘船一樣晃來晃去，電跟訊號都斷了」，隔天他仍按原計畫前往當時還在蓋的大林慈濟醫院。

請繼續往下閱讀...

林敏朝說，當時確定大林慈濟醫院的建築結構體沒有受到影響後，就馬上前往台中和南投。「路面整條拱起、房子全部疊再一起、大家都在搶救、病患躺在路邊...」林敏朝看到災情後整個愣住了。他看到的是，不僅多棟建築倒塌，還有醫院因此整個運作停擺，受損的醫院走廊都是血，病患也暫時被移到路邊。

▲▼921地震,南投中興國中大樓變形。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼全台共3200多所學校因921地震嚴重毀損。

▲▼921地震,南投霧峰鄉光復國中。（圖／慈濟基金會提供）

根據統計資料，全台共3200多所學校嚴重毀損，其中以台中和南投縣市學校毀損情況最嚴重，在了解所有災情之後，慈濟基金會也開啟了震災校園重建的「希望工程」。林敏朝說，在短短3年內，完成51所學校重建，中部地區50所，包括台中、南投和嘉義，另一所在新北市。

「一次要重建50所學校是什麼概念？」學工程出身的林敏朝負責規劃建築慈濟醫院，因此他也擔下學校重建的重任，一路經歷建築師不夠、意見分歧等困境。林敏朝說，當時翻了歷年建築師雜誌，把曾經發表過設計學校的建築師事務所名單找出來，然後一個一個去聯繫，開始進行開會、設計，然後一次發包。

短短3年內，希望工程全數完成，但對林敏朝來說，921希望工程是重擔，更多的是學習。他說，因為慈濟醫院都是自己負責，經過921的經驗，之後的新店、花蓮等醫院，都在政府新的建築規範出來前，就全部嚴格採用更耐震的SRC鋼骨鋼筋混泥土結構，為的就是確保建築物裡每個人的安全。

訪問最後，林敏朝也坦言，當時壓力大，大家都忙得焦頭爛額的，但很令人感動的是那份團結，看著大家一起奉獻愛心，現在回頭去看20年前的一切，其實會發現「那不是一個任務，而是一個使命。」

▲▼921地震,南投中興國中大樓變形。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼南投中興國中和竹山桶頭橋也因地震變形毀損。▲▼921地震,南投竹山桶頭橋。（圖／慈濟基金會提供）

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