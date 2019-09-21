慧眼看天下／沙國油廠遇襲　油價狂飆　美嗆伊朗波灣戰雲密布

新聞節目中心／綜合報導

全球最重要石油生產國沙烏地阿拉伯，兩處關鍵產油設施遭到襲擊，近半產能癱瘓，引發國際油價一度飆漲，市場擔心中東地區緊張局勢升溫，避險情緒也帶動金價上揚。慧眼看天下第70集，邀請到台經院景氣中心孫明德，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。





▲沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）



日消費稅漲至10% 引發搶購潮

日本政府計劃已久的調漲消費稅，10月1號就要正式上路，將由現行的8%調高到10%，新的稅率也引發了囤貨潮，部份民眾趁著舊稅制，搶買日用品與價錢較高的家電，而這波漲稅，也帶動民眾積極看屋買房，因為買一間普通的房子，漲稅後光是稅金，就多了將近100萬日幣。

▼赴日旅遊注意 日本消費稅變10%。（圖／123rf）

通用汽車工人罷工 每日損失31億

美國通用汽車公司，16號展開大罷工，全美大約有4萬6000名全職員工響應參加，這也是美國汽車業，12年來規模最大的罷工，而根據外媒報導，有30多個通用汽車廠的工人參加罷工，產業分析師也估計，通用汽車每天損失高達31億台幣。

▼美國通用汽車（GM）員工發起罷工。（圖／路透）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。